Ostuni, approvata la Graduatoria Definitiva per i Contributi di Locazione

L'amministrazione comunale stanzia 280.000 euro per sostenere 163 famiglie escluse dai fondi nazionali.





OSTUNI (BR) - Con la determina n. 147/2025, l'amministrazione comunale ha approvato la graduatoria definitiva dei beneficiari del contributo per i contratti di locazione. Questa decisione segna un passo significativo nel sostegno alle famiglie in difficoltà economica, soprattutto a seguito della mancata assegnazione, da parte della Regione e del Ministero, dei fondi nazionali destinati all'accesso alle abitazioni in locazione per l'annualità 2022.





Di fronte a questo vuoto istituzionale, l'Assessorato alle Politiche Sociali guidato dall’assessore Antonella Turco e l'amministrazione comunale hanno deciso di intervenire direttamente, stanziando risorse proprie per un totale di 280.000 euro. Questo finanziamento consentirà di garantire il contributo a 163 famiglie, offrendo non solo un aiuto economico, ma un vero e proprio intervento sociale volto a tutelare la dignità dei cittadini e a rafforzare il tessuto comunitario.





L'iniziativa comunale non si limita a questa misura straordinaria: ulteriori somme sono già state stanziate per le annualità successive, assicurando così una continuità nel sostegno a chi si trova in condizioni di difficoltà. Questo intervento rappresenta una risposta concreta a un'esigenza reale, riaffermando l'impegno dell'amministrazione nel garantire il diritto alla casa e il benessere della comunità.