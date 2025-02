Paura a Bari, incidente in corso Cavour: un pedone investito poco prima del ponte

BARI - Un incidente ha scosso la tranquillità di Bari nella mattinata di oggi, intorno alle 11.30, in pieno centro cittadino, lungo corso Cavour, a pochi passi dal ponte che attraversa i binari della stazione centrale. Un pedone è stato investito da un'auto, che secondo la prima ricostruzione dei fatti, avrebbe rallentato e si sarebbe fermata subito dopo l'impatto. Il conducente, visibilmente sotto shock, è stato trasportato in ospedale. Avrebbe dichiarato di non aver visto l'uomo attraversare la strada.

Il pedone, che ha battuto la testa sull'asfalto durante l'incidente, è fortunatamente rimasto cosciente, ma ha avuto bisogno di assistenza medica urgente. Un'ambulanza del 118 è intervenuta prontamente sul luogo dell'incidente, per prestare le prime cure e trasportare il ferito in ospedale. Le sue condizioni non sono ancora state rese note, ma si spera che non vi siano gravi conseguenze.

Le forze dell'ordine sono giunte sul posto per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e chiarire le cause dell'investimento. La zona è stata temporaneamente chiusa al traffico per facilitare i soccorsi e le operazioni di polizia.