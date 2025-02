L’Oleificio Cooperativo di Ostuni protagonista a Evolio Expo di Bari

Un’esperienza di successo per la cooperativa pugliese alla fiera internazionale dedicata all’olio extravergine d’oliva, tra incontri con i visitatori, valorizzazione del territorio e strategie di crescita per il futuro





L’Oleificio Cooperativo di Ostuni ha partecipato con grande entusiasmo a Evolio Expo, la prestigiosa fiera internazionale dedicata all’olio extravergine d’oliva e alla biodiversità agroalimentare, che si è svolta a Bari dal 30 gennaio al 1° febbraio 2025. L’evento ha rappresentato un’importante occasione di confronto tra produttori, esperti del settore e appassionati, mettendo in luce le eccellenze dell’olivicoltura mediterranea e le nuove tendenze del mercato.





L’Oleificio Cooperativo di Ostuni ha colto l’opportunità di presentare le proprie eccellenze e di raccontare il legame profondo che unisce il territorio alla produzione olivicola, evidenziando la combinazione tra metodi tradizionali e tecniche innovative adottate per garantire la massima qualità del prodotto.





I visitatori hanno mostrato grande interesse per le varietà autoctone e per l’impegno dell’azienda nella produzione sostenibile, aspetti sempre più apprezzati dai consumatori e dagli operatori del settore.





«La nostra partecipazione a Evolio Expo nasce dalla volontà di far conoscere i nostri oli a un pubblico più ampio e di rafforzare la nostra presenza sul mercato. Abbiamo voluto raccontare la nostra storia e trasmettere la passione che mettiamo nella produzione, puntando sempre sulla tradizione olivicola pugliese» ha dichiarato Angelo Bagnulo, Amministratore Delegato alle Vendite dell’Oleificio Cooperativo di Ostuni.





Gli oli presentati in fiera sono ottenuti da varietà autoctone di olive, raccolte a mano e lavorate con metodi che garantiscono qualità e sostenibilità. «I nostri prodotti nascono da un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione. Utilizziamo tecniche che rispettano l’ambiente e che ci permettono di ottenere un olio di alta qualità, espressione autentica del nostro territorio» ha aggiunto Bagnulo.





Durante la fiera, il pubblico ha risposto con grande interesse e apprezzamento. Numerosi visitatori hanno potuto degustare gli oli e conoscere più da vicino le caratteristiche distintive di ogni prodotto, mostrando entusiasmo e curiosità per il processo di produzione. L’oleificio ha registrato ottimi numeri in termini di presenze, confermando l’importanza di eventi come Evolio Expo per favorire il contatto diretto tra produttori e consumatori.





A sottolineare il prestigio della manifestazione, lo stand dell’oleificio ha ricevuto la visita di importanti giornalisti enogastronomici, tra cui Federico Quaranta e Peppone Calabrese, volti noti di Linea Verde, che hanno apprezzato la qualità dei prodotti esposti e discusso dell’importanza dell’olio extravergine di oliva nel panorama gastronomico italiano.





«La risposta del pubblico è stata davvero incoraggiante. Molti visitatori hanno avuto modo di scoprire il nostro olio attraverso gli assaggi e di apprezzarne le qualità. Questo conferma quanto sia importante raccontare il nostro lavoro e far comprendere il valore che c’è dietro ogni bottiglia» ha sottolineato Bagnulo.





Guardando al futuro, l’Oleificio Cooperativo di Ostuni intende proseguire nel percorso di crescita, mantenendo come principi cardine la qualità e la sostenibilità. Sono in fase di sviluppo nuove linee di prodotto che valorizzeranno ulteriormente le varietà di olive locali. Inoltre, l’azienda punta a espandere la propria rete di distribuzione, non solo in Italia ma anche all’estero, con l’obiettivo di portare l’eccellenza dell’olio pugliese a un pubblico internazionale.





«L’olio extravergine d’oliva è il simbolo della nostra terra e del nostro impegno. Continueremo a investire nella ricerca e nell’innovazione per offrire un prodotto sempre più raffinato e capace di competere sui mercati internazionali» ha concluso Bagnulo.





Con un forte impegno nella valorizzazione del patrimonio olivicolo locale regionale, l’Oleificio Cooperativo di Ostuni si conferma come un punto di riferimento nel settore, unendo tradizione e innovazione per affrontare le sfide future con determinazione.