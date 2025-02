PD, la segretaria Elly Schlein torna in Puglia

BARI - Venerdì 7 febbraio sarà una giornata densa di impegni e incontri per Elly Schlein che riabbraccerà la comunità del partito democratico pugliese insieme al segretario regionale Domenico De Santis.Si comincia da Taranto con due appuntamenti: alle 11,30 incontrerà sindacati e lavoratori per trattare la vertenza Contacts Network in via della Transumanza, 5.E alle 12,30 saluterà i militanti al circolo di Paolo VI “Di Vittorio” in via del Commercio, 47, che quest’anno festeggia i 50 anni dalla sua fondazione.Poi sarà la volta dell’auditorium di via Indro Montanelli (Largo Pozzi) di Turi alle ore 16 per la presentazione del suo libro “L’Imprevista” con Susanna Turco.Alle 17,30 la segretaria raggiungerà Bari per un evento dedicato al Lavoro e Salario Minimo presso la Fiera del Levante.Al termine dell’evento raggiungerà Bisceglie dove il suo arrivo è previsto per le 20 per presentare il suo libro, presso le Vecchie Segherie Mastrototaro in via Porto, 35.