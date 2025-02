Inter, occasione sprecata: la Fiorentina domina e vola in zona Champions

Acf Fiorentina

L'Inter fallisce l'occasione di agganciare il Napoli in vetta alla classifica, uscendo sconfitta per 3-0 nel recupero contro la Fiorentina al Franchi. Dopo un primo tempo equilibrato, la squadra di Palladino prende il sopravvento nella ripresa: al 60' Ranieri sblocca il risultato, seguito dalla doppietta di Kean che chiude la partita. Con questa vittoria, la Fiorentina si porta in zona Champions League, mentre l'Inter rimane a tre punti dai partenopei.

La partita, iniziata al 17' per via della sospensione a dicembre causata dal malore di Edoardo Bove, vede un primo tempo di grande equilibrio, con entrambe le squadre attente a non scoprirsi. Nella ripresa, la Fiorentina alza il ritmo e trova il vantaggio con Ranieri al 60'. L'Inter accusa il colpo e subisce il raddoppio di Kean pochi minuti dopo. Nel finale, ancora Kean sigla la sua doppietta personale, fissando il risultato sul 3-0.

Con questa sconfitta, l'Inter manca l'opportunità di raggiungere il Napoli in testa alla classifica, rimanendo a tre punti di distanza. La Fiorentina, invece, grazie a questa importante vittoria, si inserisce prepotentemente nella lotta per un posto in Champions League.