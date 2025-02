Per San Valentino tornano i 'Bari love days': tutti gli appuntamenti dal 13 al 16 febbraio

PoesIA d’Amore (via Argiro)



PoesIA d’Amore prevede sette installazioni che citeranno versi di poeti e poetesse sul tema dell’amore in tutte le sue forme. Ciascuna poesia sarà accompagnata da illustrazioni ispirate dai versi e sviluppate con l’ausilio dell’Intelligenza Artificiale e un tocco prezioso e inimitabile di creatività “umana”. Le poesie sono di Alda Merini, Emily Bronte, Emily Dickinson, Frida Kahlo, Eugenio Montale, Giorgio Caproni e Walt Whitman. M’illumino d’amore (piazza del Ferrarese)



M’illumino d’amore colorerà di rosso piazza del Ferrarese trasmettendo un messaggio d’amore universale e rispetto grazie a proiezioni architetturali.



Love in Technicolor (via Sparano)



Una grande videoinstallazione fatta di schermi LED delle dimensioni di 6 x 3 metri renderà omaggio all’amore attraverso immagini e suggestioni cinematografiche consegnate all’eternità.



Il gran ballo d’amore (largo Albicocca)



Si conferma il tradizionale appuntamento, aperto a tutti, in largo Albicocca venerdì 14 febbraio alle 19.30: ancora una volta la piazza di Bari vecchia, luogo intitolato all’amore, sarà animata con la musica, i balli e il karaoke all’aperto.



“AMORE SENZA BARRIERE: BARI CELEBRA L’AMORE INCLUSIVO”



Si inaugura il 14 febbraio alle 18.30 nella sede del LAB - Laboratorio Adolescenti Bari (via Capruzzi 86) la mostra frutto del contest fotografico “Amore Senza Barriere: Bari celebra l’amore inclusivo”, organizzato dal Centro Antidiscrimazioni comunali con l’obiettivo di promuovere l’inclusività, il rispetto reciproco e il contrasto a tutte le forme di discriminazione, specie quelle legate all’orientamento sessuale e all’identità di genere. All’inaugurazione sarà presente l’assessora alla Giustizia e al Benessere sociale e ai Diritti civili Elisabetta Vaccarella. Nel corso dell’evento sarà scoperto anche il “Wall of Love” su cui i partecipanti potranno lasciare i propri pensieri sull’amore.



PURO CIOCCOLATO FESTIVAL: SAN VALENTINO EDITION



Torna “Puro Cioccolato Festival. San Valentino Edition”, la tappa barese del festival itinerante dedicato agli appassionati del cioccolato realizzato, con il patrocinio del Comune di Bari, nell’ambito della partnership nazionale tra Confartigianato Imprese e A.I.R.S. - Associazione italiana ristoratori di strada. Dal 13 al 16 febbraio in piazza del Ferrarese, i visitatori potranno selezionare, degustare e scoprire le proposte dei migliori maestri cioccolatieri provenienti da tante regioni italiane e da Paesi esteri, selezionate in base alla tipologia del prodotto, alla ricerca e all’originalità.



“CANTAMI D’AMORE”



Il teatro comunale Piccinni ospita uno speciale evento fuori abbonamento, voluto dall’assessorato alle Culture, nel giorno di San Valentino: si tratta di “Cantami d’amore”, lo spettacolo di esordio di Edoardo Prati (classe 2004), un giovane appassionato di studi classici che ha trovato sui social un modo innovativo e dinamico per condividere la sua passione, ovvero i grandi classici della letteratura. Alle ore 19.30 Prati porterà sul palcoscenico la naturalezza del suo racconto per intraprendere un viaggio nella letteratura e nella musica attraverso le parole che i grandi poeti hanno scelto nel tempo per cantare d’amore. Allo spettacolo serale si aggiunge l’incontro gratuito con le scuole promosso dall’assessora Romano, sempre nel Piccinni, per offrire agli studenti e alle studentesse delle scuole superiori l’occasione di dialogare con questo insolito tiktoker, giovanissimo appassionato della letteratura italiana.



LA RUOTA PER GLI INNAMORATI



Per tutte le coppie sconti speciali per un giro sulla ruota panoramica posizionata in largo Giannella: 10 euro anziché 20 il biglietto per l’attrazione solo nella giornata del 14 febbraio.

BARI - In occasione di San Valentino, tornano i "Bari Love days", il programma di iniziative e installazioni che celebrano l'amore in tutte le sue espressioni. Dal 13 al 16 febbraio Gli appuntamenti di "Bari love days" sono patrocinati dal Comune di Bari, prodotti da Cube Comunicazione e realizzati grazie alla collaborazione degli sponsor McDonald's Bari e Casamassima, Sikurhome, Elleffe Store, Safira e Mobilturi.