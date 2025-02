Piazza del Redentore e l’ex Manifattura Tabacchi: misure di sicurezza nel Quartiere Libertà di Bari

BARI - A partire dal 24 febbraio, il Prefetto di Bari ha istituito zone rosse nel quartiere Libertà, includendo Piazza del Redentore e l’ex Manifattura Tabacchi. Queste aree saranno sottoposte a un presidio delle Forze dell’Ordine dalle 19:00 all’una di notte, con l'obiettivo di garantire maggiore sicurezza e ordine pubblico. Durante queste ore, sarà possibile applicare divieti di intrattenimento nei confronti di soggetti ritenuti molesti, aggressivi o minacciosi, così come di chi ha pregiudizi per reati contro il patrimonio, contro la persona o legati agli stupefacenti.

Le zone rosse, oltre a Piazza del Redentore e all’ex Manifattura Tabacchi, comprendono anche Piazza Moro, Piazza Umberto, la zona Umbertina e Piazza del Ferrarese. La decisione di estendere le misure di sicurezza a questi luoghi è stata motivata dall’aumento dell’allerta sociale nella zona.

Il sindaco Leccese ha espresso soddisfazione per l'estensione delle misure di sicurezza a un'area centrale ma decentrata rispetto ai tradizionali punti di attenzione. "Il Redentore e l’ex Manifattura negli ultimi mesi stanno vivendo un particolare allarme sociale. Sono particolarmente contento per l’estensione del provvedimento", ha dichiarato.

In risposta alle richieste dei cittadini, il Prefetto ha sottolineato l’importanza di non limitarsi alle sole zone centrali della città. "Questo provvedimento durerà per un mese. Vogliamo osservare gli effetti e poi valutare l'estensione a scacchiera ad altre aree che presentino problemi nella gestione dell’ordine e della sicurezza," ha aggiunto.

Queste misure rappresentano un passo significativo verso la creazione di un ambiente più sicuro per i residenti e i visitatori, affrontando direttamente le problematiche di sicurezza che hanno afflitto il quartiere Libertà negli ultimi tempi.