Lizzano: presentazione del Libro “Scienziate Visionarie”

LIZZANO - L'associazione Attiva Lizzano, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo "A. Manzoni" di Lizzano e con il sostegno di Fondazione con il Sud, organizza un importante evento culturale martedì 11 marzo alle ore 16.30 presso il plesso "Chionna", situato in via S. Pellico angolo via Bucci. Durante l'incontro, sarà presentato il libro "Scienziate visionarie. 10 storie di impegno per la salute e l'ambiente", scritto da Cristina Mangia e Sabrina Presto.

Pubblicato da edizioni Dedalo, il libro rende omaggio a dieci scienziate che hanno dedicato le loro vite alla salvaguardia del pianeta e alla salute pubblica, affrontando tematiche ambientali e superando conflitti e discriminazioni nel loro percorso. Questo progetto evidenzia il contributo significativo delle donne nella scienza e nella tutela ambientale, offrendo ispirazione e riconoscimento a figure spesso trascurate.

L'appuntamento si aprirà con i saluti istituzionali della dott.ssa Lucia Calò, Dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo "A. Manzoni", e dell’avv. Giovanni Gentile, Presidente dell'Associazione Attiva Lizzano, che da anni si batte per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

Tra gli interventi di spicco, sarà presente la dott.ssa Lucia Mangia, coautrice del libro e ricercatrice presso l'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima del CNR di Lecce. La dott.ssa Mangia, già presidente dell'Associazione Donne e Scienze, ha ricevuto il prestigioso premio "Wangari Maathai. Donne Pace e Ambiente" per il suo impegno in campo scientifico e sociale. A dialogare con lei sarà la prof.ssa Cosima Saracino, un'altra figura di spicco nel panorama scientifico.

L'ingresso è libero e l'evento rappresenta un'importante occasione per approfondire il ruolo delle donne nella scienza e per discutere di temi cruciali per il futuro del nostro pianeta. Non mancate a questa significativa iniziativa che celebra l'impegno e la determinazione delle scienziate visionarie!