Policlinico Foggia: inaugurato il nuovo acceleratore lineare per la Radioterapia

BARI - Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e l'assessore alla Sanità, Raffaele Piemontese, hanno inaugurato il nuovo acceleratore lineare della Struttura Complessa di Radioterapia del Policlinico di Foggia, diretta dalla dottoressa Giorgia Cocco. Si tratta del Versa HD, un apparecchio di ultima generazione che garantisce trattamenti radioterapici di estrema precisione e accuratezza.

"Continua il rafforzamento del Policlinico Foggia, sul quale si poggiano le aspettative di salute di un territorio che merita il meglio della medicina italiana", ha dichiarato Emiliano. All'evento erano presenti anche il direttore generale facente funzioni Elisabetta Esposito, il direttore sanitario Leonardo Miscio, il direttore del Dipartimento di Radiodiagnostica Sergio Modoni, l'ingegnere clinico Daniele Campaniello e il cappellano del Policlinico don Michele Noto, che ha benedetto il nuovo macchinario.

Un investimento per il futuro della sanità pugliese

L'acquisto del Versa HD rientra in un finanziamento complessivo di 6,5 milioni di euro, derivante da fondi ministeriali e regionali, per l'ammodernamento delle radioterapie oncologiche. A partire da marzo, inoltre, inizieranno i lavori per l'installazione di un secondo acceleratore lineare che sostituirà un modello più datato, con l'obiettivo di avere, entro settembre, due macchinari identici e intercambiabili per garantire la continuità terapeutica ai pazienti.

L'assessore Piemontese ha sottolineato l'importanza dell'investimento: "Non si tratta solo di un nuovo macchinario, ma di un passo avanti per la sanità pugliese. Grazie al Pnrr, stiamo potenziando le tecnologie diagnostiche e terapeutiche, per offrire ai cittadini cure sempre più innovative, sicure e personalizzate".

Innovazione e benefici per i pazienti

Attivo dal 29 gennaio, il nuovo acceleratore lineare consentirà di trattare 30-40 pazienti al giorno, riducendo i tempi di terapia e migliorando la precisione dei trattamenti. La dottoressa Cocco ha spiegato: "L'oncologia moderna punta sempre più sulla gestione delle patologie croniche, con trattamenti rapidi, efficienti e mirati. Il Versa HD con High-Definition Dynamic Radiosurgery (HDRS) permette di localizzare il tumore in 4D, somministrando energia in tempi ridotti: per il polmone meno di 2 minuti, per la prostata circa 90 secondi".

L'ingegnere Campaniello ha evidenziato un altro aspetto fondamentale: "Il sistema è dotato di una Cone Beam CT, una TAC integrata che assicura il posizionamento preciso del paziente prima di ogni trattamento. Questo sistema, insieme alla IGRT (Radioterapia Guidata da Immagini), migliora l'accuratezza della terapia evitando danni ai tessuti sani".

Un passo avanti per la radioterapia in Puglia

Con la messa in funzione di questa nuova tecnologia, la Struttura di Radioterapia del Policlinico di Foggia si posiziona tra le più avanzate del Sud Italia. Grazie alla velocità delle lamelle del collimatore e ai sistemi di compensazione del movimento d'organo, il Versa HD permette di somministrare dosi precise di radiazioni minimizzando gli effetti collaterali.

"L’obiettivo - ha concluso Campaniello - è massimizzare l'efficacia terapeutica garantendo il massimo comfort per i pazienti. Con il tavolo di trattamento robotizzato e i sistemi di posizionamento avanzati, siamo in grado di offrire una qualità di cura sempre più elevata".

Un risultato importante per la sanità foggiana e pugliese, che continua a investire nell'innovazione per migliorare la qualità delle cure oncologiche sul territorio.