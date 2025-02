Putignano, Teatro Comunale Giovanni Laterza: Stagione teatrale 2024/25 UniSalento con Ura Teatro presenta "Copenhagen" di Michael Frayn

PUTIGNANO - Si può parlare di scienza a teatro? La risposta è un deciso sì, e "Copenhagen" di Michael Frayn ne è la prova tangibile. Con centinaia di repliche tra il National Theatre e il West End di Londra nella sua prima produzione, e più di trecento a Broadway, questo capolavoro drammaturgico dimostra come la scienza possa affascinare il pubblico anche sul palcoscenico.

A Putignano, lo spettacolo andrà in scena il 15 febbraio alle ore 21 presso il Teatro Comunale Giovanni Laterza. Sul palco, tre straordinari interpreti: Riccardo Lanzarone, Silvia Lodi e Fabrizio Pugliese, diretti dalla regia di Fabrizio Saccomanno. L'evento si inserisce nella Stagione Teatrale del Comune-Assessorato alla Cultura, in collaborazione con Puglia Culture.

"Copenhagen" porta in scena l'enigmatico incontro tra due tra i più grandi fisici del XX secolo: Niels Bohr e Werner Heisenberg, tra i fondatori della meccanica quantistica. Il loro incontro avvenne nel 1941, in piena Seconda Guerra Mondiale, e è tutt'oggi considerato un vero e proprio mistero storico. I due scienziati, un tempo maestro e allievo, si trovarono su fronti opposti in un mondo che iniziava a intuire le potenzialità belliche delle scoperte scientifiche.

Di cosa parlarono? Perché Heisenberg si recò da Bohr? Nessuno lo ha mai saputo con certezza, e proprio questo interrogativo diventa il cuore della narrazione di Frayn. Un dialogo serrato tra i protagonisti si sviluppa come una vera e propria indagine, affrontando temi di fisica, etica e amicizia.

La produzione, firmata UniSalento con Ura Teatro, vedrà Fabrizio Pugliese nel ruolo di Niels Bohr, Silvia Lodi nei panni di Margrethe Bohr e Riccardo Lanzarone nell'interpretazione di Werner Heisenberg.

Un appuntamento imperdibile per chi ama il teatro di alto livello e le storie che fanno riflettere.

