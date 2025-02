Polignano a Mare, al via il 23 febbraio il Carnevale: il comico barese Daniele Condotta e il ballerino Mattia Zenzola i grandi ospiti della manifestazione

POLIGNANO A MARE - Torna la ventesima edizione del Carnevale di Meravigliosa Maschera Polignanese, che si terrà il 23 febbraio, il 2 e 4 marzo 2025 a Polignano a Mare. Ancora una volta, tante iniziative e incredibili novità nel Carnevale di Polignano a Mare. Il comico barese Daniele Condotta e il ballerino Mattia Zenzola, vincitore di Amici 2023, saranno i grandi ospiti della manifestazione. L’evento è patrocinato dal Comune di Polignano a Mare e Puglia Promozione #WeareinPuglia.I soci di Meravigliosa Maschera Polignanese sono da mesi al lavoro per la creazione e l’allestimento dei carri della nuova edizione. L’evento prenderà il via il 23 febbraio alle ore 15 con la tradizionale sfilata dei carri di Carnevale.Punto di partenza piazza Papa Giovanni Paolo II. Accompagnata da musica e animazione per adulti e bambini, la sfilata proseguirà poi per via Martiri di Dogali e via Pompeo Sarnelli, per raggiungere così piazza Sant’Antonio.Bambini, giovani e adulti avranno l’opportunità di divertirsi all’insegna della tradizione di una manifestazione attesa ogni anno da tempo. Sì, perché se Meravigliosa Maschera ha ereditato questa sentita manifestazione, è anche vero che la tradizione degli eventi di Carnevale a Polignano è ben antecedente ai 20 anni di Meravigliosa Maschera. Una tradizione che si sussegue di anno in anno, di generazione in generazione.Secondo appuntamento previsto invece per domenica 2 marzo: la sfilata si terrà in questo caso sia di mattina che di pomeriggio, dalle 10 alle 14 per poi riprendere dalle 15.30. A seguire, piazza Aldo Moro ospiterà l’attesa serata evento, presentata da Michele Serripierri e Tina Raucci, con tanti ospiti a sorpresa. Un’occasione per ballare a ritmo di musica, ma anche divertirsi e vivere la leggerezza del Carnevale. Special guest della serata evento del 2 marzo sarà il comico barese Daniele Condotta, che alle 19 porterà sul palco di Polignano a Mare il suo indistinguibile stile e le sue gag.Grande evento ancora martedì 4 marzo, con la consueta sfilata dei carri di Carnevale a partire dal pomeriggio. La grande festa, che celebra i 20 anni della manifestazione di Meravigliosa Maschera Polignanese, si concluderà poi con la serata evento che vedrà protagonisti Mattia Zenzola e la scuola di danza Nibe di Nico Benedetti. Dopo la vittoria di Amici di Maria De Filippi nel 2023, Mattia Zenzola porta la sua arte nel musical “Mare Fuori”. Oggi la sua carriera artistica è certamente promettente e con ampie prospettive all’orizzonte.Anche la ventesima edizione del Carnevale di Meravigliosa Maschera si prospetta un calderone di incredibili sorprese e novità. Ulteriori dettagli verranno resi noti in occasione della conferenza stampa di presentazione della manifestazione, giovedì 20 febbraio alle ore 10.30 nella sala consiliare del Comune di Polignano a Mare. Tutto è pronto per la felicità di chi ogni anno attende l’evento. Ancora una volta, la ventesima.