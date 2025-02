Presentato a Trinitapoli il libro “Haghioterapia. Prendersi cura delle sofferenze profonde” di Maria Pia Di Biase

TRINITAPOLI - Si è tenuta ieri sera, venerdì 7 febbraio, nella Chiesa Matrice di Santo Stefano Protomartire a Trinitapoli, la presentazione del libro “Haghioterapia. Prendersi cura delle sofferenze profonde” di Maria Pia Di Biase. L'evento, promosso dalla Comunità Preghiera e Parola in collaborazione con la Comunità Parrocchiale di Santo Stefano e con il patrocinio della Diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie e del Comune di Trinitapoli, ha rappresentato un'importante occasione di riflessione e crescita spirituale.

Un incontro di grande valore

La serata è iniziata con i saluti istituzionali e l’introduzione di Mons. Stefano Sarcina. Sono poi intervenuti il sindaco di Trinitapoli, avv. Francesco di Feo, e il rag. Rosario Manna, che hanno condiviso le loro considerazioni sull’operato dell’autrice e concittadina Maria Pia Di Biase. L’incontro è stato moderato dal diacono Riccardo Losappio, Direttore dell'Ufficio Diocesano per la Cultura e le Comunicazioni Sociali, mentre le conclusioni sono state affidate a Mons. Leonardo D'Ascenzo, Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie.

Il messaggio del libro

L’opera di Maria Pia Di Biase offre una guida per trasformare un’esistenza segnata da scoraggiamento, tristezza, inquietudine, paura e rancore in una vita più gioiosa e consapevole. Attraverso un percorso di fede e introspezione, il libro propone strumenti per affrontare le difficoltà interiori e ricostruire relazioni ferite, promuovendo un’autentica crescita personale e spirituale.

Il sindaco Francesco di Feo ha espresso grande soddisfazione per il contributo offerto dall’autrice, sottolineando come il suo impegno e il valore della sua opera rappresentino un motivo di orgoglio per la comunità di Trinitapoli.