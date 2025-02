Grottaglie: una domenica nella Cave di Fantiano con i “Percorsi per la Sostenibilità ambientale” di Grott’Art

GROTTAGLIE - Prosegue il progetto “Ambiente Gravina” dell’associazione Grott’Art di Grottaglie che domenica 9 febbraio propone, con inizio alle ore 10.00, i “Percorsi per la Sostenibilità ambientale” una escursione gratuita nella Cave di Fantiano con informazioni e prenotazioni telefonando o mandando un messaggio WhatsApp a Maria (3423125196).Il Progetto “Ambiente Gravina”, presentato dalla capofila Grott'Art associazione di promozione turistica avvalendosi della progettista e project manager Maria Teresa Marangi, è sostenuto dalla Regione Puglia mediante Avviso Puglia Capitale Sociale 3.0.L’ escursione nel paradiso naturalistico delle Cave di Fantiano sarà una passeggiata interattiva, guidata delle guide ambientali escursionistiche AIGAE di Grott’Art Maria De Marco e Annalisa Pinto, nel corso della quale saranno approfondite le buone pratiche per tutelare la sostenibilità ambientale, anche grazie alla facilitazione di Giovanni Lamacchia, presidente della Sezione regionale della Rete WEEC Italia per la Puglia e una delle guide ufficiali della Riserva naturale statale di Torre Guaceto.Sempre alla ricerca di meraviglie, a piedi o in bicicletta, con occhi curiosi Giovanni Lamacchia si diverte a condurre avventurose escursioni: adora comunicare con i più piccoli e divertire la parte di bimbo che è in ogni adulto. Ama giocare il ruolo di mediatore tra le bellezze della natura e la sfera emotiva di ogni interlocutore. Considera le diversità culturali e linguistiche autentiche opportunità di arricchimento, nonché una fortuna avere il privilegio di lavorare come educatore ambientale!Lo stesso Giovanni Lamacchia ha tenuto un incontro con gli studenti presso l’Istituto d'Istruzione Superiore "Don Milani Pertini" di Grottaglie, avviando in classe con i ragazzi un lavoro di gruppo accompagnandoli in una riflessione sul tema della “sostenibilità ambientale”, in particolare invitandoli a portare un loro un contributo basato sulle proprie attitudini ed esperienze personali. Con interpretazioni socio-pedagogiche basate sugli interscambi emozionali, il confronto che ne è scaturito è stato finalizzato a dimostrare che, nelle nostre società desiderose di aiuto, ogni singolo giovane tassello può innescare virtuosi cambiamenti di rotta.Il percorso didattico è stato facilitato dalla proiezione di un cortometraggio sul tema delle risorse idriche del pianeta realizzato sotto il patrocinio esclusivo del World Environmental Education Congress.“Percorsi per la sostenibilità ambientale” è un’attività del Progetto “Ambiente Gravina” presentato dalla capofila Grott'Art associazione di promozione turistica avvalendosi della progettista e project manager Maria Teresa Marangi; il progetto ha come obiettivo la valorizzazione e la cura di alcuni siti del territorio, come gravine e cave, visti come risorsa e volano per lo sviluppo economico e sociale delle comunità che li ospitano, in particolare per incentivare il turismo rurale.Con la capofila Grott'Art, il progetto vede all’opera un ampio partenariato che comprende Gal Magna Grecia Scarl, Isonomia Aps, Istituto Scolastico comprensivo Don Bosco, Istituto Scolastico Comprensivo Pignatelli, Opus In Musica Aps, Poweraut Odv, Croce Rossa Odv-Grottaglie, Associazione Amici Della Fo’Cra, azienda agricola Annicchiarico Salvatore, azienda Agricola Marangi Ciro, Coop. Sociale Diogene, Coop Sociale Futura Rudiae, Associazione Social Lab, ASD Fortitudo. Media partner è Ora Quadra info.oraquadra.Il Progetto “Ambiente Gravina” è sostenuto dalla Regione Puglia con il Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo Settore (artt. 72 e 73 n. D.Lgs. n. 117/2017) - Avviso Puglia Capitale Sociale 3.0.