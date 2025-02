Presentazione del libro "Tutto questo dolore" di Cristiano Tinazzi a Spazio Murat

BARI - Martedì 4 febbraio alle ore 18.30, Spazio Murat ospiterà la presentazione del libro Tutto questo dolore. Storie dal fronte ucraino di Cristiano Tinazzi. L'evento è organizzato in collaborazione con Terre di Confine. Centro di cultura ucraina, Liberi Oltre le Illusioni e Imago.Plus, e sarà moderato dal giornalista Giulio Albano.

Nel libro, Tinazzi racconta il dolore e le ferite profonde lasciate dalla guerra in Ucraina, un conflitto vissuto in prima persona dal reporter, che si trova a lottare tra la vita e la morte, confrontandosi con il proprio vissuto e con le storie di chi ha perso tutto. Attraverso testimonianze dirette di soldati, vedove, bambini e vittime dei bombardamenti indiscriminati, l'autore traccia un quadro intenso e drammatico della realtà della guerra, mettendo in luce il peso della sofferenza umana.

«Il dolore con il tempo, teoricamente, si attenua e sparisce. Il ricordo invece permane. A volte c'è qualcosa che lo fa riemergere in maniera prepotente: una frase, un oggetto, un film, una canzone. Un odore. Ci sono casi però nei quali l'evento diviene così traumatico da farlo svanire, o renderlo lontano, ovattato, come se fosse successo a qualcun altro. Rimane nelle pieghe del nostro cuore, anche se noi non lo sentiamo. E poi ci stronca, all'improvviso.» - Cristiano Tinazzi, Tutto questo dolore.

L'incontro offrirà l'opportunità di approfondire il lavoro dell'autore e di riflettere sulle conseguenze del conflitto ucraino, sulla memoria e sulle ferite che la guerra lascia nei sopravvissuti.

📖 Tutto questo dolore di Cristiano Tinazzi (Paesi Edizioni, 2024)

📅 4 febbraio 2025

📍 Spazio Murat, Bari

🎟️ Ingresso libero

🔗 Per maggiori informazioni: https://bit.ly/TuttoQuestoDolore