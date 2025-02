Puglia, Leo presenta il libro di Puglia Regione Universitaria e rilancia sul tema delle residenze: “A giugno in programma l’apertura di tre cantieri”

BARI - Sarà Taranto ad ospitare la prima tappa del tour di presentazione del volume “Studiare e vivere in città accoglienti e sostenibili” (Franco Angeli editore) dedicato al progetto di ricerca “Puglia Regione Universitaria”.La pubblicazione racconta gli esiti del percorso istituzionale promosso a partire dal 2021 dall’Assessorato all’Istruzione e Diritto allo Studio della Regione Puglia e Adisu Puglia, con il coordinamento scientifico del Centro Studi Urban@it.L’iniziativa, unica nel suo genere, ha consentito la creazione una rete di interscambio di conoscenze e progettualità tra università, città e territori, nella consapevolezza che la qualità urbana, in termini di servizi, sostenibilità e di offerta culturale delle città universitarie costituisca un importante fattore di attrazione nei confronti degli studenti, e che, al contempo, la presenza degli studenti rappresenti per le città un’importante risorsa in termini economici, sociali e culturali.Del racconto di questa esperienza, delle sperimentazioni che da essa possono derivare, anche alla luce della seconda edizione del progetto PRU lanciata nel 2024, si discuterà durante gli incontri di presentazione con sindaci, province, amministrazioni comunali, rettori, docenti universitari, comunità studentesca, mondo dell’associazionismo, datoriali, cittadinanza.- 18 febbraio ore 16.30 a Taranto presso la sala conferenze Dipartimento Jonico;- ⁠27 febbraio ore 10.30 a Bari presso il Centro Polifunzionale Studenti (Piazza Cesare Battisti);- ⁠4 marzo ore 17 a Lecce presso il Convitto Palmieri;- ⁠10 marzo ore 11 a Foggia nella sala della nuova pinacoteca e community library “La 9Cento Libri ad Arte”.Saranno presenti domani a Taranto, tra gli altri: l'assessore regionale all'Istruzione e Diritto allo Studio, Sebastiano Leo, il presidente di Adisu Puglia, Alessandro Cataldo, l'assessore all'Urbanistica del Comune di Taranto, Edmondo Ruggiero , i delegati delle università pugliesi, i consiglieri del presidente Emiliano, Anna Cammalleri e Mattia Giorno, il presidente del Consiglio comunale di Taranto, Luigi Abbate, etc.“Con questo tour chiudiamo virtualmente la fase della sperimentazione di Puglia Regione Universitaria per cominciare a raccogliere i primi risultati, rendendo sempre più stabile il rapporto tra le nostre università, le città e le comunità studentesche” ha dichiarato l’assessore regionale Sebastiano Leo.“Sto parlando di risultati concreti come quello che vedrà a giugno l’apertura ufficiale dei tre cantieri per la riqualificazione dei tre immobili di pregio da riconvertire in nuove residenze universitarie dell’Adisu. Si tratta di Palazzo Frisini di Taranto, dell’ex Caserma Cimmarrusti di Lecce e di Palazzo Cassa Mutua Artigiani di Brindisi, ammessi al finanziamento del V Bando ministeriale della Legge 338/2000. Un’operazione eccezionale che stiamo realizzando in tempi record. In questo libro, che presenteremo nei territori, c’è anche questo, insieme alla voce e al racconto di tutti i protagonisti di un percorso di ricerca istituzionale che