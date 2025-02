Alberobello: approvati DUP e bilancio

ALBEROBELLO - Il Comune di Alberobello ha approvato, durante il Consiglio Comunale del 23 gennaio, due importanti provvedimenti per la gestione amministrativa della Città: il Documento Unico di Programmazione (DUP) e il relativo Bilancio di previsione.Prima della discussione dei punti all’ordine del giorno, il Sindaco De Carlo ha tenuto un breve intervento per informare l’assise e l’intera cittadinanza di aver ricevuto un provvedimento di archiviazione di una notizia di reato a suo carico, avviato da un dipendente comunale. Il Sindaco ha concluso l’intervento affermando che “nella recente pronuncia del Tribunale di Bari, il giudice ha archiviato il procedimento per infondatezza delle accuse, confermando che non sono emerse condotte penalmente perseguibili e che l'operato del Sindaco e della sua amministrazione è stato onesto, legale e trasparente”.Si è poi passati alla discussione dei punti all’ordine del giorno, a partire dalla condivisione del Documento Unico di Programmazione (DUP) a cura dell’Assessora Sabatelli. Gli Assessori e i Consiglieri presenti hanno rendicontato le attività svolte, evidenziando sia gli elementi di continuità che quelli di novità per il prossimo triennio, in linea con le linee programmatiche dell'amministrazione, anticipando così la trattazione del successivo punto: il Bilancio di previsione.aumento della fascia di esenzione dal pagamento dell’addizionale IRPEF che passa da 7.500€ a 10.000€ in linea con le agevolazioni (TARI, affitti agevolati, sgravi fiscali) previste per le famiglie che ne hanno diritto; incremento della tassa di soggiorno che non grava sui cittadini e consente di incrementare i servizi turistico/culturali dal punto di vista della qualità.“Il Consiglio Comunale ha approvato un bilancio sano, che punta sia su nuovi investimenti che sulla risoluzione di problematiche storiche, in linea con il programma politico condiviso con i cittadini”, ha spiegato il Sindaco De Carlo, concludendo: “Il 2025 rappresenta un anno strategico per il raggiungimento di obiettivi importanti che condizioneranno il nostro futuro prossimo”.L’approvazione dei due documenti strategici è avvenuta con tempestività, senza dover ricorrere alla proroga prevista dal decreto del 24 dicembre 2024, che ha stabilito il differimento al 28 febbraio 2025 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2025/2027 per gli enti locali.