Regionali '25: Schlein "frena" su Decaro candidato Governatore

Prima il programma e poi il nome. È la linea imposta da Elly Schlein in vista delle Regionali di Puglia previste per ottobre 2025. La Segretaria nazionale del PD, a Bari per sostenere la Legge Regionale della Puglia sul Salario minimo, ha rimandato la scelta del candidato Governatore per il centro-sinistra. Pur ribadendo l'apprezzamento umano e politico per Antonio Decaro (candidato in pectore), ha preferito non esprimersi sul nome. Scelta tattica o diplomatica per non compromettere gli equilibri, tutt'altro che stabili, nel centrosinistra pugliese?