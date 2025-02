Grave incidente sulla strada Margherita di Savoia-Barletta: due feriti gravi

MARGHERITA DI SAVOIA - La scorsa notte si è verificato un grave incidente sulla strada che collega Margherita di Savoia a Barletta, in direzione nord, che ha provocato due feriti in condizioni critiche. Secondo le prime informazioni ottenute dai carabinieri durante i rilievi, l’auto su cui viaggiavano i due giovani è uscita improvvisamente fuori strada, per cause ancora in fase di accertamento.

I soccorsi sono intervenuti prontamente: il personale del 118 ha trasportato la donna, che appariva in gravi condizioni, a bordo di un elisoccorso verso l’ospedale di Foggia, mentre l’uomo è stato trasportato d’urgenza all'ospedale di Barletta. Entrambi i feriti sono ancora sotto osservazione e le loro condizioni restano serie, ma non è stato ancora ufficializzato un bollettino medico.

Le indagini continuano per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente, mentre i carabinieri stanno esaminando eventuali fattori che potrebbero aver contribuito all'uscita di strada del veicolo.