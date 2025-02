“Ricicla da campione”: presentata la campagna per il potenziamento della raccolta del vetro promossa da Comune di Bari, Amiu, Coreve e Anci

BARI - “Ricicla da campione” è il titolo della campagna di sensibilizzazione presentata questa mattina e organizzata da Comune di Bari e Amiu Puglia, in collaborazione con CoReVe - Consorzio per il riciclo del vetro - e Anci, nell’ambito del Progetto territoriale Città di Bari per il miglioramento della raccolta differenziata degli imballaggi in vetro.Alla presentazione sono intervenuti l’assessora al Clima, alla Transizione ecologica e all’Ambiente Elda Perlino, , la presidente di Amiu Puglia Antonella Lomoro, il dg di Amiu Puglia Antonello Antonicelli, il presidente di CoReVe Gianni Scotti e le presidenti dei cinque Municipi cittadini Annamaria Ferretti, Alessandra Lopez, Luisa Verdoscia, Maria Chiara Addabbo, Maria MoriscoCuore della campagna sarà un vero e proprio “campionato” che vedrà contrapposti i cinque Municipi cittadini in una competizione virtuosa sul conferimento del vetro: chi raccoglierà la maggiore quantità vincerà una festa speciale e dedicata, con musica, spettacoli e tanta focaccia.Alla vittoria finale si arriverà attraverso una campagna di sensibilizzazione lunga e dettagliata, in programma dal 17 marzo al 16 aprile, che vedrà anche la partnership con la SSC Bari e il coinvolgimento di Francesco Spizzico e Giada Giannotta - In arte The Gentleman, coppia di influencer baresi amatissimi dai Millenial e dalle famiglie che vantano 312mila follower su Instagram, 700mila follower su Tiktok e 25mila sul canale YouTube.In programma anche una partnership con la mostra “Dinosaur invasion”, in programma alla Fiera del Levante fino al 23 marzo, con la diffusione di materiale informativo sul corretto riciclo del vetro.Sono poi previsti alcuni eventi itineranti: per cinque giornate, in una piazza selezionata per ciascuno dei Municipi, andrà in scena una vera e propria festa mobile con animazione, giochi per grandi e bambini rigorosamente all'insegna dell'impatto zero. A veicolare l'intera iniziativa provvederà un ludobus, la riciclomobile, che porterà in giro, di Municipio in Municipio, tutto il necessario per una grande giornata di festa all'insegna dell'inclusione e della sostenibilità.Ma non solo: le piazze dei cinque Municipi saranno animate, per un'intera giornata, da un team di giovani animatori che coinvolgeranno grandi e piccoli in giochi 100% sostenibili che partiranno dai classici giochi di una volta. Nelle “Ricicloniadi” adulti e bambini saranno invitati a condividere un percorso di gioco fatto con “consolle” realizzate completamente con legno e materiali di riciclo che riprendono vecchi giochi in chiave “green”. Un presentatore inviterà il pubblico a partecipare e racconterà l'andamento della giornata, al termine della quale sarà comunicata la classifica parziale della sfida in corso. In ciascuna piazza, durante l’evento, sarà allestito anche un infopoint, una casetta in cui saranno distribuiti materiali informativi sulla campagna e gadget.E non è finita: la sfida tra i Municipi ricicloni prevedrà un’ulteriore prova: tutti i residenti e i frequentatori delle piazze saranno invitati a ideareuna versione rivisitata del gioco della campana.Il Municipio vincitore, come detto, guadagnerà - oltre all’onore di essere stato il più virtuoso nella raccolta del vetro - un evento speciale, una grande festa di piazza con la partecipazione di Renato Ciardo.Il regolamento sarà disponibile su www.amiupuglia.it “Siamo entusiasti di lanciare questa campagna di sensibilizzazione su un tema che ci sta particolarmente a cuore - ha spiegato l’assessora Elda Perlino -. Questa iniziativa non solo promuove la raccolta e il riciclo del vetro, ma coinvolge attivamente la nostra comunità in una competizione sana e divertente. Grazie alla collaborazione tra il Comune di Bari, Amiu Puglia, CoReVe e Anci, i cinque Municipi della città avranno l’opportunità di dimostrare il loro impegno per l'ambiente e la sostenibilità. Il rispetto per il contesto in cui viviamo parte dai nostri gesti quotidiani e confido nella grande partecipazione dei cittadini, perché solo collaborando possiamo lavorare insieme per un futuro migliore per tutti”.“Implementare il riciclo del vetro, così come delle altre frazioni, è una priorità per Amiu Puglia che ha investito, e continuerà a farlo, per garantire sempre maggiori percentuali di raccolta differenziata - ha aggiunto la presidente Antonella Lomoro -. Il vetro è un rifiuto che si presta a nuova vita, quindi una risorsa, se ben separato e conferito. Purtroppo, però, insieme alla plastica, è tra quelli maggiormente dispersi nell’ambiente e questo non va bene. Questa campagna di sensibilizzazione, che si rivolge a diverse fasce d’età, nasce proprio con l’idea di far crescere una coscienza del riciclo, grazie a una forma sana e virtuosa di competizione tra i Municipi. Ringrazio il Comune, Anci e CoReVe per essere accanto a noi in questa importante e significativa battaglia di civiltà”.“Amiu Puglia conferma il proprio impegno nello sviluppo di iniziative e servizi finalizzati al miglioramento quantitativo e qualitativo della raccolta differenziata - ha dichiarato poi il dg Antonello Antonicelli -. In tale contesto, l’azienda ha intercettato risorse economiche messe a disposizione da CoReVe per rinnovare i mezzi e le attrezzature che saranno utilizzati per la raccolta del vetro con l’obiettivo che, a partire dall’1 aprile, Amiu la effettui direttamente. In questi giorni stiamo provvedendo al posizionamento delle nuove campane per la raccolta del vetro, in sostituzione di quelle rotte o ad integrazione ove mancanti, in varie zone della città che saranno accessibili ai cittadini su mappa tramite QR code, in un’ottica di modernità e smart city. La campagna di comunicazione è pensata in un’ottica di pieno coinvolgimento della cittadinanza in una competizione positiva, proponendo modelli virtuosi a salvaguardia dell’ambiente”.Per il presidente di CoReVe Gianni Scotti: “Per migliorare la raccolta del vetro in termini di quantità e qualità è essenziale coinvolgere i cittadini, i giovani, i ragazzi e gli esercenti delle attività horeca per fare questo CoReVe ha investito complessivamente in poco più di 2 anni circa 20 milioni di euro, con il sostegno e l’aiuto di Anci, l’Associazione Nazionale Comuni Italiani, per la messa a terra del più importante intervento strutturale per la raccolta differenziata del vetro che ha permesso di migliorare la raccolta in quasi 600 Comuni. Anche qui siamo convinti che la fattiva collaborazione dell’amministrazione locale garantirà un’azione incisiva per migliorare la capacità di riciclo dei cittadini con indubbi vantaggi per l’ambiente”.“Il Municipio I per numero di abitanti è la terza città della Puglia, un territorio molto complesso che, specie nel centro storico, ha la necessità di raggiungere un equilibrio differente rispetto agli altri quartieri - ha proseguito Annamaria Ferretti -. Come Consiglio municipale siamo pronti a mettere in campo tutto il nostro impegno in questa che, ne siamo certe, sarà una competizione leale, anche perché alla guida dei Municipi ci sono cinque donne, con cui lavoriamo in maniera unitaria nell’interesse delle nostre comunità”.“Anche il Municipio II è pronto a rispondere a questa chiamata che ci invita a un cambio di paradigma culturale nella direzione di una piena presa di responsabilità - ha sottolineato Alessandra Lopez -. Conferire correttamente il vetro e le altre tipologie di rifiuti ci consentirà di accelerare i tempi per raggiungere tre obiettivi: ridurre l’impatto ambientale, diminuire lo sfruttamento delle materie prime e abbattere i costi di smaltimento. Faremo del nostro meglio per coinvolgere tutti i residenti in questa sfida”.“Nel territorio del Municipio III la raccolta differenziata è partita da tempo ma stenta ancora a raggiungere i livelli auspicati, il che significa che abbiamo ancora tanto lavoro da fare - ha evidenziato Luisa Verdoscia -. In questo senso la campagna che presentiamo oggi ci servirà da traino per sensibilizzare i cittadini sulla raccolta di tutte le altre frazioni di rifiuto. Da donna di scuola credo che investire sui più piccoli sia la strada per coinvolgere anche gli adulti in un processo virtuoso. Apprezzo molto anche l’idea di premialità che sottende questa sfida e che sarà una leva motivazionale ulteriore”.“Voglio avvisare le colleghe presidenti che il Municipio IV è già sulla strada della vittoria: sono stata animatrice del Conai nazionale dieci anni fa nelle scuole e in occasione di eventi pubblici e ricordo molto bene gli slogan e le tecniche di animazione territoriale - ha continuato Maria Chiara Addabbo -. Ringrazio il Coreve perché sono convinta che l’informazione, l’educazione e l’animazione debbano andare di pari passo per sensibilizzare la cittadinanza e raggiungere così gli obiettivi prefissati. Vi aspettiamo nel nostro Municipio per la festa finale della vittoria”.“Il Municipio V si sviluppa per larga parte sul mare, con una porzione più periferica sulla quale dobbiamo lavorare per un pieno coinvolgimento - ha concluso Maristella Morisco -. Questa campagna sarà dunque l’occasione perché specie i nostri ragazzi si sentano di essere parte di qualcosa di più grande e di poter fare la differenza per tutelare l’ambiente. Le percentuali della differenziata nel nostro territorio toccano il 70%, e di questo siamo soddisfatti, ma sappiamo anche di dover continuare a lavorare per sensibilizzare anche commercianti e turisti affinché diventino i nostri principali alleati”.