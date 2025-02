Salute del Papa: condizioni critiche ma stazionarie

- Le condizioni cliniche del Santo Padre restano critiche, ma stazionarie. E' quanto precisato in apertura del Bollettino Medico diramato dalla Sala Stampa Vaticana alle 19.23 di martedì 25 febbraio 2025 e al termine dell'undicesimo giorno del suo ricovero presso il Policlinico Gemelli in Roma. Nella stessa serata - informa ancora il Vaticano - il Papa ha effettuato una tac di controllo programmata per il monitoraggio radiologico della polmonite bilaterale e la prognosi resta resta riservata. Nella mattinata odierna, dopo aver ricevuto l'Eucarestia, Bergoglio ha ripreso l'attività lavorativa che si è rivelata intensa per aver firmato il decreto che dichiara venerabile Salvo D'Acquisto (vice brigadiere dei Carabinieri ucciso dai nazisti nel 1943 per aver sacrificato la sua vita, salvando 22 cittadini presi in ostaggio dalle SS) e ha convocato il Concistoro. Inoltre, nella stessa giornata ha autorizzato il Dicastero delle Cause dei Santi a promulgare i decreti riguardanti la santificazione di 5 servi di Dio e di 2 Beati. Fra questi, Bartolo Longo nativo di Latiano (Brindisi) e fondatore nonchè benefattore del Santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei. E, per restare in tema, al termine di questa giornata, alle ore 21 si rinnoverà in Piazza San Pietro la recita del Santo Rosario. A presiederla per la seconda serata consecutiva sarà il Cardinale Luis Antonio Tagle, Arcivescovo Metropolita di Manila.