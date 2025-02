Salute, la San Bernardo presenta un progetto a contrasto della diffusione del Fentanyl in Italia

Interviene il ministro Salvini





ROMA – Le strategie di prevenzione della diffusione del Fentanyl in Italia sono state al centro della conferenza stampa svoltasi mercoledì 19 febbraio presso l’Associazione della Stampa Estera a Roma. Ad organizzare l’evento, dal titolo "Dalla strada alla consapevolezza: il camper itinerante della Cooperativa San Bernardo per prevenire l'uso del Fentanyl", è stata la Cooperativa Sociale San Bernardo, realtà pugliese che offre servizi integrati di assistenza alla persona e che recentemente ha deciso di sostenere un progetto rivolto a ragazzi e adolescenti per favorire la consapevolezza sulla pericolosità della droga.





Nel corso della conferenza stampa, oltre al direttore generale della San Bernardo, Giuseppe Natale, sono intervenuti tra gli altri Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Angelo Argento, presidente di Cultura Italiae, Francesca Mastrantonio, Psicologa, Psicoterapeuta e Presidente dell’Istituto Integrato di Ricerca e Intervento Strategico (IIRIS), che sarà alla guida della task force multidisciplinare per lo studio e la prevenzione della diffusione del Fentanyl, e Frank Rodriguez, attivista e influencer statunitense giunto da Philadelphia appositamente per l’occasione. A moderare gli interventi Giordano Fatali, Fondatore e Presidente di CEOforLife e Task Force Italia.





L’iniziativa, nata a seguito del viaggio di Giuseppe Natale a Philadelphia per esplorare la possibilità di portare il modello di assistenza domiciliare della San Bernardo negli USA, mira a sensibilizzare la popolazione e soprattutto i giovani sui pericoli del Fentanyl e delle droghe di sintesi mediante un camper itinerante che attraverserà le diverse città italiane, portando informazione, prevenzione e supporto direttamente nelle strade, nelle scuole e nei luoghi di aggregazione giovanile.





A bordo di questo camper sarà presente una task force di esperti che avranno il compito di studiare e monitorare la diffusione delle droghe di sintesi, nonché di dialogare con i ragazzi e le loro famiglie per fornire loro strumenti concreti di prevenzione. Il team sarà guidato da Francesca Mastrantonio, affiancata da altri professionisti provenienti da diversi settori, e avrà il compito di garantire un approccio multidisciplinare che unisce conoscenze mediche, psicologiche e sociali.





"Il Fentanyl è un oppioide sintetico 100 volte più potente e tossico della morfina. In America, solo nel 2023, è stato responsabile di 74mila morti" ha spiegato Giuseppe Natale in conferenza stampa "Come direttore della Cooperativa San Bernardo, posso affermare che la nostra missione è fornire assistenza a chi soffre, a chi è solo, ma anche fare informazione e prevenzione. Siamo convinti che la prevenzione sia la chiave per contrastare questa minaccia prima che diventi un'emergenza irreversibile anche in Italia. Il nostro obiettivo è creare consapevolezza, costruire una rete di supporto e fornire strumenti utili a chiunque si trovi a rischio".





Natale ha lanciato un appello alle istituzioni, alle scuole e alle famiglie. Appello prontamente raccolto dal ministro Salvini, che ha sottolineato l’impegno contro gli stupefacenti, ribadendo il proprio no a qualsiasi liberalizzazione. Per il vicepremier, quella contro la droga "è una battaglia per il futuro perché tuteliamo le nuove generazioni".