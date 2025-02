San Cesario di Lecce, alla Distilleria De Giorgi 'Il Giudizio. Spettacolo di ombre in cui gli animali processano gli uomini'

L’opera inedita, rivolto al pubblico dell’infanzia, è a cura di Onur Uysal, attore e maestro di Karagöz, il teatro delle ombre turco. Domenica 16 febbraio, ore 17.30 Distilleria De Giorgi, Via Vittorio Emanuele III, San Cesario di Lecce





SAN CESARIO DI LECCE (LE) - In scena domenica 16 febbraio, alle 17.30, presso la Distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce, "Il Giudizio. Spettacolo di ombre in cui gli animali processano gli uomini", prodotto da Astràgali Teatro, a cura di Onur Uysal, attore e maestro di Karagöz, che si avvale della collaborazione di Matteo Mele.





Lo spettacolo è liberamente ispirato a "Il processo degli animali contro l’uomo" tratto dalle "Epistole dei Fratelli della Purità". Questa rivisitazione teatrale per bambine e bambini è l’occasione per promuovere una riflessione critica sul mondo contemporaneo, nel quale è assolutamente necessaria una riappacificazione con il territorio e gli esseri umani e animali che lo coabitano, affinché non siano considerati semplicemente come un’alterità passibile di sfruttamento. Gli animali, fino ad allora liberi, decidono di intentare un processo contro gli uomini presso la corte dei saggi djinn, per chiedere spiegazioni della presunta superiorità umana. Lo spettacolo, attraverso un’interpretazione poetica, musicale, coinvolgente e profonda, consente l’approccio a un testo della tradizione araba che ha avuto molta fortuna in tutto il Mediterraneo e il Vicino Oriente nel Medioevo e nel Rinascimento e rappresenta un terreno fertile per la sempre più forte necessità di una società inclusiva e capace di valorizzare le differenze. Questa storia prende vita, per la prima volta, attraverso il Karagöz, forma turca del teatro delle ombre, una delle più antiche di spettacolo popolare, realizzato proiettando figure articolate, realizzate in pelle di cammello o di bufalo, mosse da un unico burattinaio con le bacchette su uno schermo semitrasparente, illuminato solo posteriormente per creare il movimento delle immagini, lo schermo dei sogni.





Onur Uysal, attore turco, dal 2005 entra a far parte del Teatro di Stato di Ankara, lavora in diverse produzioni dirette da registi quali Akir Guzurman e da Aise Emel Mesci. Collabora anche con numerose compagnie teatrali indipendenti, tra cui Bornova Bel Sehir Theatre di Izmir con la quale ha modo di presentare gli spettacoli all’estero. La sua interpretazione in "Sacco e Vanzetti" diretto da Volkan Yosunlu e prodotto da Theatre Mayna riceve diversi riconoscimenti. Ha appreso l’arte del Karagöz lavorando a contatto con diversi maestri in Turchia e ora prosegue questa antica tradizione del teatro delle ombre.





L’appuntamento rientra nel progetto europeo di residenza artistica di Astràgali Teatro "Karagöz and the Marvelous Turkish Shadows" sostenuta dal Programma Culture Moves Europe dell’Unione Europea e dal Goethe Institute. Ingresso gratuito. Consigliata la prenotazione.