TRINITAPOLI - Domenica 9 febbraio alle ore 18:30 si terrà una solenne Santa Messa di ringraziamento per la Venerabilità del Servo di Dio Padre Giuseppe Maria Leone. Questo momento di profonda spiritualità rappresenta una tappa significativa nel percorso verso la sua canonizzazione.La celebrazione si svolgerà presso la Chiesa Madre della Parrocchia di Santo Stefano a Trinitapoli e sarà presieduta da Mons. Leonardo D'Ascenzo, Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie. Alla cerimonia parteciperanno anche il Sindaco di Trinitapoli, Francesco di Feo, e l'Amministrazione Comunale, insieme a Mons. Stefano Sarcina, Vice Postulatore della causa di canonizzazione, e tutto il clero della città.Questa Messa sarà un'importante occasione di preghiera e riflessione per l'intera comunità, un momento di gratitudine e fede per il cammino intrapreso in onore del Venerabile Padre Giuseppe Maria Leone. La sua testimonianza di vita e la sua opera pastorale continuano a essere fonte di ispirazione per molti fedeli.Invitiamo tutti i cittadini e i fedeli a partecipare a questa celebrazione liturgica, manifestando così la loro devozione e il loro sostegno al processo di canonizzazione. Sarà un'occasione per riunirsi in preghiera e ringraziamento, rafforzando il senso di comunità e spiritualità che il Padre Giuseppe Maria Leone ha sempre incarnato nella sua missione.