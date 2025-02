Celebrazione del "Giorno del Ricordo" a Trinitapoli

TRINITAPOLI - Lunedì 10 febbraio 2025 si celebra il "Giorno del Ricordo", istituito dal Parlamento Italiano per onorare le Vittime delle Foibe e dell'Esodo Istriano, Giuliano e Dalmata. In occasione di questa commemorazione, il Comitato 10 Febbraio, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Trinitapoli, ha organizzato due eventi di grande significato storico e culturale.

Convegno "Storia e origine delle Foibe" 📍 Auditorium dei Padri Cappuccini - ore 10:00 Interverranno il Sindaco Avv. Francesco Di Feo, il delegato cittadino del Comitato 10 Febbraio Gen. Giacomo Triglione e l'Esule da Pola, Sig.ra Marisa Bilucaglia. Il Prof. Nicola Neri dell'Università di Bari terrà una Lectio Magistralis rivolta in particolare agli studenti di Trinitapoli, offrendo un'analisi approfondita su questa dolorosa pagina della storia italiana. Al termine del convegno, verrà inaugurata la mostra fotografica "Le Foibe e l'Esodo Giuliano/Dalmata, una tragedia tutta italiana", con immagini inedite di Giuseppe Beltotto.

Deposizione di una Corona di Alloro 📍 Largo del Ricordo, Via Libertà Per onorare la memoria dei Martiri delle Foibe, la commemorazione si concluderà con la lettura di "Pensieri e Parole" da parte degli alunni delle scuole medie ed elementari dell'Istituto Scolastico "Don Milani - Garibaldi - Leone". Gli studenti, insieme ai loro docenti, hanno svolto un percorso di approfondimento per riscoprire e tramandare questa tragica vicenda storica, spesso dimenticata.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare a questa giornata di memoria e riflessione, per rendere omaggio a chi ha vissuto il dramma dell'Esodo e delle Foibe e per mantenere viva la consapevolezza di un capitolo doloroso della nostra storia nazionale.