Sciopero di 24 ore per Ferrovie Appulo Lucane il 28 febbraio: possibili disagi per i viaggiatori

BARI – Possibili disagi in vista per i pendolari che utilizzano treni e autobus delle Ferrovie Appulo Lucane (FAL). Per la giornata di venerdì 28 febbraio, l’organizzazione sindacale Faisa Cisal Puglia ha proclamato uno sciopero di 24 ore del personale della società di trasporto pubblico.

Le motivazioni dello sciopero

Secondo quanto comunicato dall'azienda in una nota ufficiale, le motivazioni della protesta sindacale riguardano:

Il mancato rispetto degli accordi contenuti nel verbale del 30 aprile 2024

degli accordi contenuti nel L’ assenza di riscontro alla richiesta di convocazione sui turni Emi ed Eml del 19 agosto 2024

alla richiesta di convocazione sui turni del La mancata risposta alla richiesta di un tavolo tecnico presentata il 13 settembre 2024

Fasce di garanzia: i servizi essenziali assicurati

Nonostante lo sciopero, FAL garantirà i servizi minimi essenziali nelle fasce orarie di garanzia, ovvero:

Dalle ore 5:30 alle ore 8:30

Dalle ore 12:30 alle ore 15:30

Al di fuori di questi orari, i viaggiatori potrebbero subire ritardi o cancellazioni.

Possibili disagi per i pendolari

Lo sciopero potrebbe causare interruzioni e rallentamenti per coloro che si spostano quotidianamente con i mezzi pubblici. Si consiglia ai viaggiatori di verificare gli aggiornamenti sul servizio attraverso i canali ufficiali di Ferrovie Appulo Lucane prima di mettersi in viaggio.