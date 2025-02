Serena Brancale ringrazia dopo Sanremo (malgrado il 24° posto): "Settimana magica"

SANREMO - “Grazie di cuore del vostro sostegno. È stata una settimana magica. Ho cantato la passione e la leggerezza, ho portato me stessa sul palco sempre, ho conosciuto e abbracciato tanta gente”. Con queste parole, pubblicate sui social, Serena Brancale ha voluto ringraziare il pubblico al termine del Festival di Sanremo 2025.L’artista barese si è classificata al 24° posto nella classifica finale, una posizione che molti hanno ritenuto ingiusta per quanto mostrato sul palco. Anche l’esclusione dalla top 10 nella serata cover, nonostante l’intenso duetto con Alessandra Amoroso, ha suscitato dibattito tra gli spettatori.Ma Serena guarda avanti: “Ho festeggiato 10 anni di musica ritornando sul palco dell’Ariston, ho condiviso la cover del mio cuore con Ale. Questa è la mia vittoria. Fai della tua vita un capolavoro”, ha scritto nel suo messaggio.Il Festival di Sanremo 2025 è stato vinto da Olly. A far discutere è stata l’esclusione dalla top 5 di Giorgia e Achille Lauro, con i fischi della platea dell’Ariston a manifestare il dissenso del pubblico. Sul podio Lucio Corsi (secondo) e Brunori Sas (terzo), seguiti da Fedez e Simone Cristicchi.