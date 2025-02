Serie A, 25ª giornata: i bianconeri battono i nerazzurri 1-0, crisi per la squadra di Inzaghi

TORINO - La 25ª giornata di Serie A si chiude con una vittoria di misura per i bianconeri, che superano i nerazzurri 1-0 grazie a un gol di Conceição al 74’. Un successo prezioso per la squadra di Thiago Motta, che centra la quarta vittoria consecutiva e sale a quota 46 punti, agganciando la Lazio al quarto posto in classifica.Per i nerazzurri, invece, è un periodo complicato: appena 3 punti nelle ultime 3 partite e segnali di difficoltà in un momento cruciale della stagione. La squadra di Simone Inzaghi fatica a trovare continuità e il ko odierno potrebbe pesare nella corsa ai primi posti della classifica.Il match è stato combattuto e molto tattico, con poche occasioni da rete. La differenza l’ha fatta Conceição, che al 74’ ha trovato il gol decisivo con un preciso destro dal limite dell’area. Nel finale, i nerazzurri hanno provato a reagire, ma la difesa bianconera ha retto bene, portando a casa tre punti fondamentali.Ora la squadra di Motta può guardare con fiducia alle prossime sfide, mentre i nerazzurri dovranno trovare presto una soluzione per uscire da questo momento difficile.