Serie C, girone C: il Monopoli cade a Crotone, decisivo Murano

Il Monopoli esce sconfitto dallo stadio Ezio Scida, dove il Crotone si impone per 2-0 nella ventottesima giornata del girone C di Serie C. Protagonista del match Jacopo Murano, autore di una doppietta.

La partita

Nel primo tempo i padroni di casa partono forte e sfiorano il vantaggio già al 5’ con Silva. Al 24’ Vitale colpisce la traversa con un sinistro potente. Il gol del Crotone arriva al 32’: Silva serve un cross preciso per Murano, che al volo di destro batte il portiere del Monopoli. I calabresi continuano a spingere e al 43’ Vitale sfiora il raddoppio, mentre un minuto dopo Murano va vicino alla doppietta.

Nella ripresa il Crotone gestisce il vantaggio e continua a creare occasioni: al 2’ Vitale non inquadra la porta, mentre al 19’ Murano spreca una buona chance. Il raddoppio arriva al 26’, ancora con Murano, questa volta di testa su assist di Vitale. Al 33’ Vitale sfiora il tris. L’unico squillo del Monopoli arriva al 94’ con Cristallo, che sfiora la rete della bandiera.

Con questa sconfitta il Monopoli resta terzo in classifica con 49 punti, mentre il Crotone aggancia il Potenza al quinto posto con 46 punti.