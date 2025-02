Serie C: le sfide della ventottesima giornata nel girone C

FRANCESCO LOIACONO - Nella ventottesima giornata del girone C di Serie C, il Taranto scenderà in campo oggi alle 20:30 allo “Stadio Curcio” per affrontare il Picerno. I pugliesi, reduci da una sconfitta per 0-3 contro il Foggia alla “Nuova Arredo Arena” di Francavilla Fontana, cercheranno di ottenere un successo per risalire la classifica. Il Picerno, invece, arriva da un pareggio 1-1 contro la Cavese al “Simonetta Lamberti”.

Altre partite in programma

Monopoli vs Crotone

Domenica 23 febbraio, il Monopoli, che nella ventisettesima giornata ha pareggiato 1-1 contro l’Altamura allo “Stadio Veneziani”, affronterà il Crotone allo “Scida” alle 15:00. I calabresi hanno subito una sconfitta per 2-1 contro l’Avellino al “Partenio-Lombardi”. Per il Monopoli, vincere sarà fondamentale per mantenere vive le speranze di promozione in Serie B.

Foggia vs Potenza

Il Foggia ospiterà il Potenza allo “Stadio Zaccheria”. I lucani, invece, hanno pareggiato 1-1 con la Juventus Next Gen al “Viviani”. I dauni cercheranno di conquistare i tre punti per avvicinarsi alla zona playoff.

Altamura vs Catania

L’Altamura affronterà il Catania al “D’Angelo”. I siciliani hanno pareggiato 1-1 con la Casertana al “Massimino-Cibali”. L’Altamura spera di ottenere tre punti preziosi per mantenere il quattordicesimo posto in classifica.

Cerignola vs Sorrento

Infine, il Cerignola sfiderà il Sorrento oggi alle 17:30 al “Viviani” di Potenza. Gli ofantini devono vincere per confermarsi al primo posto della classifica.

Conclusioni

Queste partite saranno decisive per le squadre in lotta per i playoff e per la promozione, rendendo questa giornata di campionato particolarmente avvincente. I tifosi non vedono l'ora di assistere a un pomeriggio ricco di emozioni e colpi di scena!