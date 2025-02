Serie A, il Lecce cade in casa: l’Udinese vince 1-0 al Via del Mare

FRANCESCO LOIACONO - Nel primo anticipo della 26ª giornata di Serie A, il Lecce subisce una sconfitta casalinga contro l’Udinese, che si impone 1-0 allo stadio “Via del Mare”. Decisivo il rigore trasformato da Lorenzo Lucca al 32’, assegnato dopo un controllo al VAR per un fallo di Jean su Lovric.Primo tempoLa partita inizia con un’Udinese subito pericolosa: al 6’ Lucca sfiora il vantaggio, seguito da un’occasione di Ekkelenkamp al 10’. Il Lecce prova a reagire con Pierotti, che al 25’ calcia fuori di poco. Al 32’ arriva l’episodio decisivo: Lovric viene atterrato in area da Jean e, dopo il check del VAR, l’arbitro assegna il penalty. Dal dischetto Lucca non sbaglia e porta in vantaggio i friulani. Al 38’ Thauvin sfiora il raddoppio, mentre al 45’ Krstovic spreca una buona occasione per il pareggio.Secondo tempoL’Udinese continua a spingere e all’8’ Iker va vicino al 2-0. Il Lecce prova a rispondere con Krstovic all’11’, ma il suo colpo di testa non trova la porta. Nel finale, al 41’, Payero fallisce un’occasione da posizione favorevole per chiudere il match.Con questa sconfitta, il Lecce resta in zona pericolosa, sestultimo con 25 punti insieme a Cagliari e Como. L’Udinese, invece, sale a quota 36 e si posiziona al decimo posto in classifica.