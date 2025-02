'Carnevale di Corsano e del Capo di Leuca', arriva la 41esima edizione

Prima sfilata domenica 23 febbraio alle ore 15.00. Prossime sfilate 2 e 4 marzo 2025





CORSANO (LE) - Conto alla rovescia per la 41ma edizione del «Carnevale di Corsano e del Capo di Leuca», con quattro scuole di carristi/cartapestai pronte a contendersi il trofeo messo in palio dalla Pro Loco.





La manifestazione partirà domenica 23 febbraio alle ore 15 nella zona industriale di Corsano (Lecce). L’itinerario prevede un doppio percorso di via dell’Artigianato, con sosta nel piazzale adiacente alla rotatoria, dove si troveranno palco, stand per lo street food, area gonfiabili e mercatini dell’artigianato.





Questi i gruppi con i nomi dei carri in gara: il gruppo "Mare di guai" (capocarrista Marco Chiarello) con il carro «Super Mario»; il gruppo "Quelli che il Macello” (capocarrista Carlo Morrone) con il carro «Il silenzio del cambiamento»; il gruppo "Picca ma boni" di Patù (capocarrista Francesco De Nuccio), con il carro «Io non sono di questo pianeta»; il gruppo "Mir" (capocarrista Roberto Buccarello) con il carro «Carrousel».





Questi i gruppi di ballo in gara: "Let’s-a-go!", che sarà associato al carro "Super Mario"; "Fairy Wonderland", che precederà il carro "Il silenzio del cambiamento"; "Le Aliene stellari", che sfilerà vicino al carro "Io non sono di questo pianeta"; "Giostra dei sorrisi", che affiancherà il carro "Carrousel"; "Amidarte in Bollywood", che sarà in gara senza affiancamento a carri.





La zona industriale di Corsano sarà raggiungibile dalle strade provinciali 210 e 81. Le aree parcheggio per i visitatori della manifestazione si troveranno in via Leonardo Da Vinci, in via Campo La Donna e nei pressi del campo sportivo comunale.





Ad aprire il corteo sarà il carro della Pro Loco, dove campeggeranno le storiche maschere locali, Biasi e Nunziata. L’evento, definito "Il più bel Carnevale del Salento" e in cui sfileranno costruzioni alte fino a 13 metri, è organizzato dalla Pro Loco con il sostegno del Comune di Corsano, dell’Unione dei Comuni "Terra di Leuca" e dell’Unione nazionale delle Pro Loco d’Italia (Unpli), in collaborazione con "We are in Puglia", Parrocchia Santa Sofia, Contrabbando Speranza e Gruppo di azione locale Capo di Santa Maria di Leuca Macchia Mediterranea.





Ospite della prima domenica di sfilate sarà la "Misto band", con le sue esilaranti performance, mentre a conclusione del corteo, sul palco si esibiranno in concerto i «Coguari vegani».





«Il "Carnevale di Corsano e del Capo di Leuca" – dichiara il sindaco di Corsano Francesco Caracciolo - si conferma una delle manifestazioni più importanti del nostro territorio, un evento che negli anni ha saputo ritagliarsi il posto che merita a livello provinciale. Questo straordinario appuntamento, che unisce tradizione, artigianalità e cultura, è ormai sentito come proprio da tutto il Capo di Leuca, tanto da ricevere il prezioso sostegno dell’Unione dei Comuni Terra di Leuca. Negli ultimi anni – aggiunge - il Carnevale di Corsano con i meravigliosi carri allegorici in cartapesta, frutto del lavoro paziente e creativo dei maestri cartapestai, è cresciuto sempre di più, trasformandosi in una vetrina per far conoscere le maschere tipiche del Capo di Leuca e il loro significato culturale. Questo dimostra come il Carnevale non sia solo un evento allegorico, ma - sottolinea il primo cittadino corsanese - una manifestazione con un obiettivo più ampio: recuperare e valorizzare le tradizioni, la storia e l’identità del nostro territorio. La nostra comunità è protagonista di un evento che non solo diverte e unisce, ma che pone anche le basi per rafforzare il legame con la nostra cultura e promuoverla al di fuori dei nostri confini».





Lunedì 24 febbraio, il sindaco di Corsano, Francesco Caracciolo, e il presidente della Pro Loco di Corsano, Salvo Bleve, saranno ospiti della trasmissione "In Famiglia", in diretta alle 12.00 su Telerama (canale 15 del digitale terrestre), per promuovere la manifestazione.