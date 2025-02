Serie A: il Napoli perde contro il Como e scende al secondo posto

Ssc Napoli fb

FRANCESCO LOIACONO - Nella ventiseiesima giornata di Serie A, il Napoli subisce una sconfitta per 2-1 contro il Como allo stadio "Sinigaglia", perdendo così il primo posto in classifica.

Nel primo tempo, al 7’, i lariani passano in vantaggio grazie a un’autorete di Rrahmani su una rimessa laterale di Politano. Il Napoli reagisce e al 13’ Billing sfiora il gol. Al 17’ arriva il pareggio con Raspadori, che insacca con un rasoterra di destro.

Nella ripresa, il Como si rende pericoloso al 9’ con Da Cunha, che sfiora la rete. Al 16’, Nico Paz di testa non riesce a concretizzare un’ottima occasione per i padroni di casa. Al 21’, Mc Tominay del Napoli manca un’opportunità importante. La svolta arriva al 32’, quando Diao porta il Como in vantaggio con un tocco di sinistro su assist di Nico Paz. Il Napoli tenta il tutto per tutto nel finale e al 95’ Rrahmani sfiora il pareggio con un sinistro che termina fuori di poco.

Con questa sconfitta, il Napoli di Antonio Conte scende al secondo posto con 57 punti, a -1 dall’Inter, che vince 1-0 contro il Genoa al “Meazza” grazie a un colpo di testa di Lautaro Martinez su cross di Calhanoglu al 33’ del secondo tempo. I nerazzurri salgono così a 58 punti e conquistano la vetta della classifica.

La sfida decisiva per la lotta al vertice si terrà sabato 1 marzo alle 18:00, quando il Napoli ospiterà l’Inter allo stadio "Maradona" nella ventisettesima giornata di Serie A.