Serie A: la Lazio riacciuffa il quarto posto

Ss Lazio fb

- Squadra che perde in casa, vince poi in trasferta. A confermare una delle leggi matematiche del calcio è la Lazio che, dopo essere stata sconfitta per 1-2 dalla Fiorentina nel precedente turno, ha espugnato Cagliari con il medesimo risultato nel posticipo di lunedì 3 febbraio con il quale è calato il sipario sulla ventitreesima giornata della Serie A 2024-2025. Dopo lo 0-1 firmato da Zaccagni, al quale ha risposto Piccoli per il pareggio rossoblù, la Lazio si è riportata in vantaggio con Castellanos per il definitivo 1-2. Con questa vittoria, la Lazio si porta a 42 punti e si riprende il quarto posto, occupato per 24 ore dalla Juventus, anch'essa tornata al successo in virtù del 4-1 inflitto all'Empoli nella gara delle 12:30 giocata all'Allianz Stadium di Torino domenica 2 febbraio 2025.