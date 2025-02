A Grottaglie i campioni e professionisti del calcio per l’inclusione e per il benessere delle donne con 'Sport & Territorio'

Un’attività del progetto “Ambiente Gravina” dell’associazione Grott’Art





GROTTAGLIE (TA) - Prosegue il progetto “Ambiente Gravina” dell’associazione Grott’Art di Grottaglie che propone “Sport & Territorio”, due giornate all’insegna dell’attività sportiva svolta nella natura con ospite un importante team di professionisti e campioni del calcio, in città per tenere uno stage a cura dell’Asd Fortitudo e ospite di Grott’Art.





La partecipazione alle due giornate di “Sport & Territorio” è gratuita con informazioni e prenotazioni telefonando o mandando un messaggio WhatsApp a Maria (3423125196) o Annalisa (3480917377).





Il Progetto “Ambiente Gravina”, presentato dalla capofila Grott'Art associazione di promozione turistica avvalendosi della progettista e project manager Maria Teresa Marangi, è sostenuto dalla Regione Puglia mediante Avviso Puglia Capitale Sociale 3.0.





La prima giornata – giovedì 6 febbraio – le attività inclusive saranno rivolte principalmente a favore degli ospiti del Cento diurno e della Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (CRAP) del EPASSS di Grottaglie, ma la partecipazione è aperta a chiunque vorrà fare questa esperienza: sono previsti giochi in natura, riflessioni sullo sport in natura e sarà condiviso il pranzo presso il Super Summer Camp di Grott’Art, in via Madonna di Pompei n.184 a Grottaglie.





Nella giornata di venerdì 7 marzo – ore 8.15 – le attività si svolgeranno invece nello splendido scenario naturalistico delle Cave di Fantiano con protagoniste assolute le donne alle quali il team proporrà una serie di esercizi durante un breve percorso guidato; sarà offerta una merenda salutare con prodotti del territorio.





Fine ultimo è creare un senso di benessere in un'atmosfera di condivisione traendo tutti i benefici del movimento in natura, con esercizi alla portata di tutte donne. Nell’occasione, inoltre, sarà avviato un confronto con gli specialisti del team realizzando uno scambio di idee tra questi due mondi che possono sembrare lontani tra loro.





Le esperienze saranno condotte da Maria De Marco e Annalisa Pinto, guide ambientali escursionistiche AIGAE di Grott’Art, mentre il team di professionisti dello sport comprende Mathieu Edjekpan, allenatore Uefa “B”, Pamela Gueli Vetri, Oro olimpico di Calcio con la Nazionale Under 19 eresponsabile tecnico, Matteo Costabello, allenatore calcio U18 NPL e U13 presso la Juventus Academy, Fabrizio Capodici; Oro olimpico di Calcio Nazionale Under 19 e allenatore portieri, Salvatore Desantis, allenatore Uefa “B” ed Elia Fanelli, allenatore sulla tecnica individuale ad alta intensità.





Progetto “Ambiente Gravina”





“Sport & Territorio” è un’attività del Progetto “Ambiente Gravina” presentato dalla capofila Grott'Art associazione di promozione turistica avvalendosi della progettista e project manager Maria Teresa Marangi; il progetto ha come obiettivo la valorizzazione e la cura di alcuni siti del territorio, come gravine e cave, visti come risorsa e volano per lo sviluppo economico e sociale delle comunità che li ospitano, in particolare per incentivare il turismo rurale.

Con la capofila Grott'Art, il progetto vede all’opera un ampio partenariato che comprende Gal Magna Grecia Scarl, Isonomia Aps, Istituto Scolastico comprensivo Don Bosco, Istituto Scolastico Comprensivo Pignatelli, Opus In Musica Aps, Poweraut Odv, Croce Rossa Odv-Grottaglie, Associazione Amici Della Fo’Cra, azienda agricola Annicchiarico Salvatore, azienda Agricola Marangi Ciro, Coop. Sociale Diogene, Coop Sociale Futura Rudiae, Associazione Social Lab, ASD Fortitudo. Media partner è Ora Quadra info.oraquadra.

Il Progetto “Ambiente Gravina” è sostenuto dalla Regione Puglia con il Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo Settore (artt. 72 e 73 n. D.Lgs. n. 117/2017) - Avviso Puglia Capitale Sociale 3.0.