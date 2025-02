Taranto: convegno su ‘Ascolto del minore vittima di abusi nei procedimenti penali e civili’

TARANTO - Sala Conferenze del Dipartimento Jonico dell’Università di Bari Aldo Moro Venerdì 14 febbraio, a partire dalle ore 9:00, si svolgerà a Taranto, nella Sede di Giurisprudenza del Dipartimento Jonico dell’Università di Bari Aldo Moro (Ex Convento di San Francesco, Via Duomo 259), il Convegno interdisciplinare “L’ascolto del minore vittima di abusi nei procedimenti penali e civili”, inserito nell’ambito del progetto di ricerca “Dal conflitto al trauma familiare: una ricerca longitudinale per la progettazione di buone pratiche”, finanziato dalla Regione Puglia (referente per UniBa Prof. Felice Carabellese, Ordinario di Psicopatologia forense).L’incontro di studi rientra, altresì, nelle attività del Modulo Jean Monnet “European Criminal Procedure - A training course for future practitioners of Eu Law” (coordinatore Prof. Nicola Triggiani, Ordinario di Diritto processuale penale; project manager Prof. Lorenzo Pulito, Ricercatore di Diritto processuale penale).Il convegno mira ad approfondire da diverse prospettive le complesse problematiche implicate dall’ascolto di minori vittime di abusi (violenza sessuale, maltrattamenti, violenza domestica, ecc.). Dopo i saluti istituzionali delle autorità, nelle prime due sessioni verrà analizzato il tema dell’ascolto del minore nelle varie fasi del procedimento penale: l’idoneità a testimoniare (prof. N. Triggiani e dott.ssa L. Parente); la giurisprudenza della Corte di Strasburgo sulla tutela della vittima minorenne (prof.ssa D. Certosino); il ruolo delle forze dell’ordine (dott.ssa M. Sammati); gli accertamenti medico-legali (prof. B. Solarino); le cautele per garantire la genuinità delle dichiarazioni del minore e scongiurare i rischi di vittimizzazione secondaria (dott.ssa P. Montanaro e dott.ssa R. Romano); i profili sostanziali, anche con riferimento alla violenza assistita (avv. F. Zaccaria).La terza sessione (con inizio alle ore 14:30) sarà dedicata all’ascolto del minore nei procedimenti civili: le modifiche introdotte dalla “riforma Cartabia” (prof.ssa I. Sforza); le modalità dell’ascolto (dott.ssa P. Famà); il ruolo del difensore (avv.ta F. Zaccaria) e la funzione del curatore speciale (avv.ta G. Barcariol).La quarta e ultima sessione sarà dedicata al ruolo fondamentale svolto dagli interventi dei servizi socio-sanitari: il Dipartimento di salute mentale (dott.ssa A. Dellarosa); il Servizio di Psicoterapia dell’età adulta e dell’età evolutiva (dott.ssa D. Chiloiro); l’area socio- sanitaria (dott. V. Giovannetti) e il rapporto con il curatore speciale e le associazioni (dott.ssa F. Cassone).Il ruolo di moderatore nelle varie sessioni sarà svolto dai professori F. Carabellese, S. Vinci, L. Pulito, M. Sibilla e F. Scapati, nonché dagli avvocati V. Vozza, C. Petrone, D.A. Muschio Schiavone, I. Caricasulo e dalla psicologa L. Parente.Sono previsti crediti formativi per avvocati, psicologi, assistenti sociali e studenti.