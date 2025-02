'Il Fasi nel 2025', un evento per presentare novità, benefici e opportunità

Dati:



BARI - Il Fasi, primo fondo in Italia per contributi raccolti e prestazioni rimborsate, rappresenta un esempio virtuoso nel panorama dei fondi integrativi, distinguendosi per il continuo potenziamento dei servizi offerti ai propri oltre 300mila assistiti, tra cui più di 130mila dirigenti iscritti. Basti pensare che negli ultimi tre anni, il Fondo ha destinato +113 milioni di euro per ampliare l’offerta delle prestazioni e aumentare le tariffe di rimborso, con un aumento esponenziale dell’investimento complessivo.Nel 2024 il Fasi ha liquidato oltre 1,3 milioni di pratiche, registrando un incremento del 18% rispetto all’anno precedente, per un totale stimato e di competenza di quasi 400 milioni di euro destinati al rimborso di prestazioni sanitarie.Il Fasi del 2025 ha scelto di “presentarsi” così ai propri iscritti in un evento online previsto per il 12 febbraio con il presidente Daniele Damele, il vicepresidente Fabio Pengo e il direttore generale Germano Gallina, che spiegheranno le molte e importanti novità. All’incontro parteciperanno anche Valter Quercioli, Presidente di Federmanager, e Maurizio Tarquini, Direttore Generale di Confindustria. I lavori potranno essere seguiti sul sito web del FASI ( https://www.fasi.it Il Fasi investe sempre di più in salute e prevenzione, aumentando dal 1° gennaio 2025 le tariffe di ben 80 prestazioni e introducendone 83 nuove nel corso dell’anno, con un impegno complessivo di 65 milioni di euro. Tra le principali novità, sono stati incrementati i rimborsi per cure odontoiatriche, rivolte sia agli adulti che ai bambini, migliorando così l’accessibilità a trattamenti di qualità per tutta la famiglia. Anche in medicina e chirurgia sono previsti aumenti significativi. Ad esempio ecografie e terapie fisiche saranno rimborsate con tariffe più vantaggiose per gli iscritti.La modalità di accesso alle prestazioni in forma diretta si avvale di una rete sanitaria capillare che include quasi tremila strutture convenzionate con IWS, partner strategico del Fasi su tutto il territorio nazionale. Il Fondo opera tradizionalmente in tre principali ambiti: prevenzione, diagnosi e cura, e non autosufficienza, con iniziative specifiche come i pacchetti di prevenzione gratuiti, dedicati a patologie cardiovascolari e oncologiche, e servizi innovativi di teleassistenza per pazienti affetti da Parkinson.Per quanto riguarda la prevenzione, le prestazioni più richieste sono relative a malattie cardiovascolari, cancro alla tiroide, maculopatia e glaucoma. I pacchetti prevenzione sono disponibili per tutti gli assistiti, inclusi i membri del nucleo familiare del dirigente iscritto. In questo ambito, il Fondo, nel 2024, ha rimborsato quasi 24mila pacchetti di prevenzione per un importo complessivo di 3 milioni e 400mila euro.Per diagnosi e cura, il Fasi offre più di 3mila prestazioni rimborsabili, tra cui visite specialistiche, interventi chirurgici, medicinali in degenza, accertamenti diagnostici, cure termali e terapie.Nell’ambito della non autosufficienza, il Fasi prevede diversi servizi, tra cui assistenza professionale domiciliare, assistenza medica infermieristica e professionale, oltre a ricoveri in RSA. Inoltre, il Fondo garantisce un’assistenza dedicata agli assistiti affetti da Parkinson e parkinsonismi, con un innovativo servizio di telesalute e teleassistenza. Nel corso dell’anno si prevede di ampliare ulteriormente il servizio, includendo anche gli assistiti affetti da demenza e non autosufficienti con età superiore ai 65 anni.