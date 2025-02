Taranto, il consigliere Fiusco a fianco dei lavoratori Network Contacts: “Serve una soluzione equa”

TARANTO – Il consigliere comunale Giuseppe Fiusco, in rappresentanza del Comune di Taranto, ha partecipato ieri mattina alla manifestazione dei 400 lavoratori della Network Contacts, in mobilitazione contro il nuovo contratto collettivo nazionale per i call center, al momento firmato solo da una sigla sindacale.Durante il presidio davanti ai cancelli dell’azienda, nel rione Paolo VI, Fiusco ha ribadito il pieno sostegno dell’Amministrazione comunale ai lavoratori, esprimendo vicinanza e solidarietà in un momento di grande incertezza per il loro futuro occupazionale. “Come già accaduto nei giorni scorsi a Bari, anche oggi siamo qui per supportare i lavoratori nella loro giusta battaglia per la tutela dei diritti e delle tutele salariali. Il Comune di Taranto è al loro fianco e seguirà con attenzione tutti gli sviluppi della vertenza”, ha dichiarato il consigliere.Un passaggio cruciale della trattativa è atteso per il prossimo 12 febbraio, quando la questione sarà discussa in un incontro presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, a Roma. Fiusco ha auspicato che il dialogo tra tutte le parti coinvolte possa portare a una soluzione equa e sostenibile: “Confidiamo che il confronto e la collaborazione possano garantire la dignità e i diritti di tutti i lavoratori coinvolti”.Il Comune di Taranto continuerà a monitorare l’evoluzione della vicenda, assicurando il proprio impegno a fianco dei lavoratori della Network Contacts e a tutela dell’occupazione nel territorio.