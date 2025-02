Taranto, inaugurato il Centro per l’impiego. Emiliano: 'Un nuovo corso per le politiche attive del lavoro in città'

È stata inaugurata giovedì 6 febbraio la nuova sede del Centro per l’impiego di Taranto. Nell’occasione, sono stati diffusi i dati dell’attività del cpi e le statistiche occupazionali che registrano un aumento di occupati nel 2024 in tutta la provincia.





TARANTO - Il Centro per l’impiego di Taranto ha una nuova "casa", negli uffici di via Veneto n.83. L’inaugurazione ufficiale si è tenuta nella mattinata di oggi, giovedì 6 febbraio. Per il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, «grazie alla collaborazione tra ARPAL e Comune di Taranto, oggi non è stata inaugurata "solo" la nuova sede del Centro per l’impiego, risultato già di per sé importante. Oggi, infatti, vogliamo avviare anche un nuovo corso relativo all’attuazione delle politiche attive del lavoro nel distretto industriale più importante della Puglia, ridando centralità all’unica Agenzia pubblica che se ne occupa: ARPAL sarà all’altezza, per il tramite di operatori giovani e altamente preparati, di accompagnare le nuove sfide di economia sostenibile che attendono Taranto, dal necessario processo di decarbonizzazione ai Giochi del Mediterraneo alla blue economy e non solo. Si tratta di prospettive occupazionali concrete, che richiedono una progressiva riqualificazione delle competenze dei lavoratori e, di conseguenza, una complessa riorganizzazione anche del nostro approccio nell’erogazione dei servizi».





A portare i saluti del governatore Emiliano è stato Mattia Giorno, consigliere del Presidente per il coordinamento e monitoraggio delle attività connesse ai piani regionali, nazionali ed europei per la transizione ecologica, culturale ed economica dell'Area di Taranto. «L’inaugurazione della nuova "casa" del Centro per l’impiego - ha dichiarato il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci - è il risultato dell’impegno profuso dall’Amministrazione comunale per dare una risposta adeguata alle necessità di un ufficio che sul territorio svolge un servizio di indubbio rilievo. Pienamente funzionale ed operativa, la sede di via Veneto è stata allestita per andare incontro a tutte le esigenze dell’utenza. Del resto, il nostro obiettivo è quello di contribuire alla creazione di un ambiente favorevole alla crescita economica e all’occupazione e la nuova sede è un tassello importante in quest’ottica. Nel ringraziare l’assessore Murgia ed il personale della Direzione Patrimonio per il lavoro svolto, desidero ribadire che il Comune sarà pronto ad affiancare ARPAL in eventuali altre iniziative a favore della collettività».





Dalla nuova sede al nuovo personale





«La nuova sede - ha aggiunto Beniamino Di Cagno, presidente cda Arpal Puglia - ci consentirà di affrontare con maggiore serenità la grande mole di lavoro che quotidianamente gestisce il Centro per l’impiego, che ha la competenza su un bacino di oltre 200mila utenti dei comuni di Taranto e Statte. Siamo impegnati a guardare già al futuro prossimo: nel corso di quest’anno sono in programma nuovi concorsi pubblici che consentiranno via via di completare il Piano di potenziamento del personale, con nuove assunzioni previste anche per Taranto». Com’è noto, la precedente sede di via Carrieri è stata dichiarata inagibile l’11 aprile 2023. Il 30 aprile 2024, durante un tavolo tecnico tra Comune, Arpal e sindacati sono stati definiti i dettagli logistici per il trasferimento - avvenuto a dicembre - nella nuova sede di via Veneto, dove gli uffici sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 11.30, il martedì anche dalle ore 15 alle ore 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento. «È importante per noi esserci in tutti i luoghi in cui i cittadini hanno necessità di lavoro - commenta Gianluca Budano, direttore generale di Arpal Puglia - ma lo è ancora di più in quelli in cui sono presenti impianti industriali e un tessuto produttivo particolarmente vivace, perché lì le politiche attive del lavoro hanno un ruolo strategico. Nonostante la chiusura temporanea degli uffici, il Centro per l’impiego ha garantito continuità nell’erogazione dei servizi, anche da remoto, all’utenza e alle aziende. La proficua sinergia con il Comune di Taranto e l’impegno profuso da Luigi Mazzei in qualità di dirigente dell’U.O. Patrimonio e Attività negoziali di Arpal Puglia ci consentono di ritornare oggi all’ordinarietà. Ci auguriamo si possa sin da subito potenziare l’asse con l’amministrazione comunale, per l’occupazione e il benessere di tutta la cittadinanza».

Presente all’inaugurazione anche Marta Basile, nuova dirigente dell’U.O.Coordinamento Servizi per l’Impiego dell’Ambito Brindisi-Taranto.





La nuova "casa: tre piani, uffici e aule per seminari





I locali, che nel recente passato hanno ospitato il settore Servizi Sociali del Comune, sono composti da tre piani più il pian terreno, dove viene accolta l'utenza. Oltre agli uffici in cui vengono erogati i servizi, si ha la disponibilità di due aule per le attività seminariali ed incontri. «L’apertura di questa nuova sede – ha aggiunto l’assessore al Patrimonio della Città di Taranto, Marcello Murgia - segna un momento di grande importanza per la nostra città. Questo centro non è solo un luogo dove facilitare l’incontro fra domanda e offerta di un’occupazione, ma un vero e proprio punto di riferimento per la formazione, l’orientamento e il supporto ai lavoratori e alle imprese. L’Amministrazione comunale è fortemente impegnata nel promuovere politiche attive del lavoro che possono rispondere alle esigenze del territorio e siamo convinti che questa nuova struttura contribuirà in modo significativo a creare nuove opportunità e a migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini. Un ringraziamento speciale va al sindaco, alla Direzione Patrimonio e a tutti coloro che hanno messo a disposizione le proprie competenze per rendere possibile l’odierna inaugurazione. Desidero ricordare che questa soluzione consentirà un importante risparmio di risorse pubbliche impiegate precedentemente in fitti passivi».





Le statistiche occupazionali: nel 2024, aumento di 6.703 occupati nella provincia di Taranto





Le statistiche occupazionali elaborate dal Centro per l’impiego, a partire dai dati del Sistema Sintesi (il sistema integrato dei servizi per l’impiego), documentano per la provincia di Taranto un aumento di posti di lavoro nel corso del 2024. Si è registrato, infatti, il +1,73 per cento rispetto all’anno precedente, percentuale pari a 6.702 occupati in più: si è passati dai 166.095 occupati di dicembre 2023 ai 172.797 di dicembre 2024. Contemporaneamente, il calo di disoccupati è stato pari a -1,09 per cento (95.712 disoccupati a dicembre 2024) e quello di inoccupati pari a -0,64 per cento (21.657).





I dati del CPI: nel 2024 presi in carico 11-209 utenti e gestite oltre 300 offerte di lavoro





Nel contesto sopra delineato, nevralgico è stato il ruolo rivestito dal Centro per l’impiego di Taranto: nel corso del 2024, ha erogato servizi a 11.209 utenti, per i quali sono state raccolte le dichiarazioni di immediata disponibilità al lavoro (D.I.D.), sono stati sottoscritti i patti di servizio personalizzati e sono state aggiornate le schede anagrafiche professionali. Sono state 5.369 le persone prese in carico tramite il Programma G.O.L. (Programma "Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori"): il 71,60 per cento di queste è stata inserita nel Percorso 1, relativo al "reinserimento lavorativo rivolto alle persone più vicine al mercato del lavoro", mentre il restante 28,4 per cento è stato inserito nei Percorsi 2 e 3 di aggiornamento (upskilling) e riqualificazione (reskilling) rivolti a persone più lontane dal mercato del lavoro. Inoltre, il Centro per l’impiego ha convocato mensilmente, per incontri individuali o collettivi, 1.198 persone beneficiarie di SFL (Supporto per formazione e lavoro) e trimestralmente 1.927 beneficiari di ADI (Assegno di inclusione). Si tratta del pacchetto di misure che ha sostituito il Reddito di cittadinanza. Ancora, sono stati 92 i tirocini extracurriculari promossi dal Cpi nel corso dell’anno e 96 i partecipanti ai seminari sull’autoimpiego. Infine, il Centro per l’impiego ha gestito 322 offerte di lavoro: a candidarsi sono stati 3.553 cittadini, 1.965 dei quali sono stati selezionati attraverso colloqui e analisi dei curricula per essere presentati alle aziende. Il settore metalmeccanico resta quello con maggiore richiesta di personale, seguito dalle telecomunicazioni, dal comparto delle energie rinnovabili, aerospazio e tessile. Tra le offerte più importanti gestite, spicca quella della Vestas Blades Italia srl, filiale locale della holding danese leader mondiale nella progettazione e produzione di turbine eoliche: grazie all’intermediazione del Cpi, sono state assunte diciassette persone, tutte con profili altamente tecnici, in seguito ad una maxi-selezione che ha visto la partecipazione di 500 candidati e si è svolta da luglio a dicembre.