Taranto, Rete BRT: istituito un tavolo permanente per monitorare l'avanzamento dei lavori

Proficuo momento di confronto nel tardo pomeriggio di ieri fra l’Amministrazione comunale ed i rappresentanti delle imprese aggiudicatarie dei lavori per la realizzazione di un’opera che rappresenta un decisivo passo avanti verso un futuro più sostenibile e interconnesso. Fra le tematiche prese in esame figura il cronoprogramma degli interventi relativo alle linee "Rossa" e "Blu"





TARANTO - L’istituzione di un Tavolo permanente con l’obiettivo di armonizzare il progetto per la realizzazione della linea elettrica BRT, opera che può essere considerata, senza timore di essere smentiti, fra le più imponenti del Paese e che si distingue per la sua innovazione, grandezza e complessità. È la decisione maturata a margine dell’incontro che, convocato dal sindaco Rinaldo Melucci, è stato tenuto a Palazzo di Città nel tardo pomeriggio di ieri fra l’Amministrazione comunale, la Direzione della Polizia Locale, l’assessore all’Urbanistica e Mobilità sostenibile, Edmondo Ruggiero, l’Ufficio del RUP ed i rappresentanti delle imprese aggiudicatarie dei lavori.





Si è trattato di un proficuo momento di confronto nel corso del quale sono state affrontate le tematiche che stanno caratterizzando interventi già avviati e che alla fine andranno ad incidere in maniera positiva sul trasporto pubblico urbano. In particolare, è stato preso in esame lo stato di avanzamento dei lavori del deposito-officina ed il cronoprogramma delle operazioni relative alle due linee "Rossa" e "Blu", che consentiranno spostamenti veloci, rispettivamente, fra il quartiere "Tamburi" e la "Circonvallazione dei fiori" e fra il quartiere "Paolo VI" e il "Terminal Cimino".





Alla luce dell’approssimarsi di determinate scadenze tecnico-amministrative si è stabilito che il Tavolo assuma un carattere permanente con la sua convocazione ogni 15 giorni. Inoltre, si sta valutando la riattivazione dell’Urban Center, struttura a cui assegnare una funzione specifica: quella di favorire il dialogo fra tutti gli stakeholder durante le fasi che porteranno alla realizzazione dell’opera. La prossima riunione di aggiornamento è stata fissata per giovedì 20 febbraio.





Va ricordato, che il progetto della "BRT" è stato fortemente voluto dall’Amministrazione Melucci e rappresenta non solo il risultato di un impegno collettivo dell’Ente e dei suoi uffici, ma anche un decisivo passo avanti verso un futuro più sostenibile e interconnesso. La rilevanza dell’intervento, inquadrato nella Misura PNRR M2C2 I. 4.2. "Sviluppo del trasporto rapido di massa", è inoltre dimostrata dagli oltre 300 milioni di euro che, a valere sui Fondi Next Generation EU, dovranno finanziare lavori e forniture.