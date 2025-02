Taranto, secondo appuntamento con 'Family Concert' dal titolo 'Vi racconto Mozart e le sue storie'

- Domenica 2 marzo alle 17.30 nella Biblioteca comunale “Pietro Acclavio” di Taranto, secondo appuntamento con Family concert, con “Vi racconto Mozart e le sue storie”, un evento promosso dall’Orchestra della Magna Grecia con il Comune di Taranto, in collaborazione con la Regione Puglia e il Ministero della Cultura. Ingresso libero su prenotazione (info: OMG 392.9199935; online: eventbrite). In programma, ouverture, arie e duetti da “Le nozze di Figaro”, “Don Giovanni”, “Idomeneo”, “La clemenza di Tito”, con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Stefano Pagliani, e con Anta Jankovaska (soprano), Margherita Rotondi (mezzosoprano), Tommaso Nicolosi (tenore), Mario Patella (baritono) e Maria Grazia Pani (voce narrante).

Stefano Pagliani, violinista e direttore d’orchestra, viene scelto dal Maestro Zubin Metha quale primo violino solista per l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino. Per dieci anni è Primo violino solista dell'Orchestra del Teatro alla Scala di Milano. Regolarmente ospite dei più importanti festival Internazionali, ha diretto diretto al Performing Arts Center di Pechino opere di Verdi, Rossini, Puccini e al KKL di Lucerna opere di Verdi. È Music Director of the Artist international Music and Dance association di Toronto. Suona un violino Andrea Guarneri 1687

Anta Jankovska, soprano, nata a Riga, inizia la sua carriera artistica come ballerina. Prosegue gli studi di Canto lirico, compie il triennio nel Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma. Consegue la Laurea triennale e, successivamente, si laurea col massimo dei voti e lode anche nel successivo biennio di Canto lirico. Fra le masterclass, quelle con Raina Kabaivanska, Mirella Freni, Helena Lazarska, Anna Tomowa-Sintow e di Mariella Devia e Francesco Meli.

Margherita Rotondi, mezzosoprano, nata a Bari, si diploma in canto con il massimo dei voti nel Conservatorio di Bari e si specializza in Canto Barocco. A Ferrara, consegue la laurea con 110 e lode, e menzione. Ad oggi studia tecnica vocale. Ha partecipato a importanti rassegne, fra queste al Festival della Valle d’Itria nell’opera Nur di Marco Taralli e Arnalta nell’Incoronazione di Poppea.

Massimo Nicolosi, tenore, nato a Conversano, inizia gli studi di canto lirico e si laurea con lode e menzione d’onore al Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli. Dopo attività e rappresentazioni, anche sui canali nazionali, debutta al Teatro Petruzzelli di Bari nel Corsaro di Giuseppe Verdi. Fra le diverse masterclass, quelle tenute da Francesco Meli, Simone Alaimo, Alessandro Corbelli e Lucio Gallo.

Mario Patella, baritono, nato a Taranto, studia clarinetto e canto lirico. Frequenta il liceo musicale “Archita” dove si diploma col massimo dei voti; nel Conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari si diploma con 110 e lode. Dal 2023, in qualità di artista del coro, partecipa nelle diverse produzioni dell’Orchestra Magna Grecia di Taranto.

Maria Grazia Pani, soprano, regista, autrice, è titolare della cattedra di Canto nel Conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari. Diplomata in canto lirico con il massimo dei voti. La sua carriera di soprano inizia al Festival della Valle d'Itria nella Medèe di Cherubini. E’, inoltre, protagonista delle opere “La Bohème”, “Tosca”, “La Traviata”, “Madama Butterfly”, “Aida” e “Andrea Chenier”.

