Party in maschera al Mercato Nuovo di Taranto con Jimmy Tastiera

TARANTO - Questo sabato 1 marzo arriva un super party in maschera al Mercato Nuovo di Taranto.





E se la musica si potesse travestire? Con Jimmy Tastiera tutto è possibile!

Con Jimmy Tastiera passeremo dai grandi classici della musica italiana, alle grandi hit internazionali, passando per sigle TV e cartoni animati, rielaborati in chiave provocatoria. Tutto il meglio del peggio della musica in un DJ set dissacrante e divertente a base di mash up e remix inediti, incursioni e travestimenti. In apertura lo showcase di Franco Molinari. Dress Code per chi vorrà: personaggi della TV e dei cartoni animati, della musica. Saranno premiati i travestimenti più "sgangherati"!

Ingresso riservato ai soci Arci





Sabato 1 marzo 2025 - ore 22:30

Mercato Nuovo - Via Mercato Nuovo n. 30 Taranto