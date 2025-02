Televoto Sanremo 2025: Pinuccio solleva dubbi su trasparenza e anomalie

COLOGNO MONZESE - Questa sera a(Canale 5, ore 20.35), Pinuccio torna a mettere in discussione la trasparenza e l’efficienza del televoto, un tema già affrontato nella scorsa edizione. Quest'anno, il televoto riveste un'importanza ancora maggiore per determinare il vincitore della finale di, e il giornalista ha raccolto segnalazioni di anomalie che potrebbero influenzare il risultato finale.

Nel corso del servizio, l'inviato di Striscia ha riferito che diversi telespettatori hanno riscontrato problemi nell’invio dei loro voti. In particolare, alcuni voti assegnati a artisti come Fedez, Brunori Sas e Lucio Corsi non risultano essere stati conteggiati. Pinuccio ha mostrato un caso emblematico: un telespettatore ha raccontato di aver votato due volte, alla stessa ora, per Brunori Sas e Olly. Mentre il voto per Olly è stato regolarmente registrato, quello per Brunori Sas è misteriosamente sfuggito al conteggio.

Questa coincidenza ha sollevato interrogativi su come vengono gestiti i voti e se ci sia stata una discriminazione involontaria a favore del vincitore del Festival. Il servizio completo promette di fornire ulteriori dettagli e di esplorare queste anomalie, che potrebbero mettere in discussione la validità del sistema di voto.