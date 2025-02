Tensione a fine gara tra Bari e Cremonese: insulto razzista a Dorval

(Ssc Bari fb)

BARI - Alta tensione nel finale di gara tra Bari e Cremonese in Serie B, con i giocatori biancorossi impegnati a calmare il difensore Mehdi Dorval, furioso dopo un insulto ricevuto dal giocatore avversario Franco Vázquez.

La ricostruzione dell’accaduto è stata fornita dall’allenatore del Bari, Moreno Longo, nel post-partita: “Il caso Dorval? Mi dispiace enormemente per il ragazzo. Mi dispiace fare il nome di Vázquez, perché non va bene. C’è stata una frase offensiva grave: ‘Negro di m…’. Una roba del genere non si può dire. A furia di stare zitti e di mettere la polvere sotto il tappeto, non risolviamo niente. Siamo stufi nel 2025 di parlare di queste cose”.

Il Bari ha rilasciato un comunicato ufficiale per esprimere solidarietà al proprio giocatore e condannare fermamente l’accaduto:

“Speravamo, in tutta onestà, di non dover tornare più su un tema simile. Speravamo di non doverlo fare, perché come ha giustamente detto mister Longo in campo a fine gara: ‘nel 2025 non può andare bene’. E invece siamo qui, ancora una volta, accanto al nostro Mehdi Dorval e a chiunque sul lavoro e nella sua quotidianità si trovi a dover subire (ancora) insulti razzisti. Siamo qui, ancora una volta, a ricordare (e a ricordarci) che lo sport non ha nulla a che vedere con il razzismo e con qualsiasi tipo di insulto che lede la dignità del singolo individuo o di una comunità. Siamo qui, ancora una volta, a ricordare che questi comportamenti sono intollerabili, sempre. E lo sono ancora di più quando arrivano dagli adulti e da atleti professionisti che dovrebbero essere un esempio non solo sportivo, ma anche e soprattutto umano per i più giovani”.

L’episodio ha suscitato un'ondata di indignazione nel mondo del calcio, con numerosi appelli affinché vengano presi provvedimenti severi per contrastare ogni forma di discriminazione negli stadi.