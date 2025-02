Terribile schianto nella notte in via Vittorio Veneto: centauro in gravissime condizioni

BARI - Un drammatico incidente stradale si è verificato nella notte tra Carbonara e Ceglie, in via Vittorio Veneto. Una moto, per cause ancora da accertare, si è violentemente schiantata contro un’auto parcheggiata, provocando gravi conseguenze per il conducente del mezzo a due ruote.

L’impatto è stato devastante: il corpo del motociclista è stato sbalzato per diversi metri prima di ricadere sull’asfalto. Le sue condizioni sono apparse immediatamente critiche.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure al centauro prima di trasportarlo d’urgenza in ospedale. La Polizia Locale ha effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello schianto, mentre il personale Anas ha provveduto alla messa in sicurezza della carreggiata.

Le indagini sono in corso per chiarire le cause dell’incidente. La comunità locale è in apprensione per le condizioni del motociclista, che lotta tra la vita e la morte in ospedale.