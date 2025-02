Tommaso Gioia: 'In Memoriam: Vito Ditano, un Campione che ha ispirato la Puglia'

BRINDISI - La Regione Puglia esprime il proprio profondo cordoglio per la scomparsa di Vito Ditano, uno dei più grandi interpreti italiani di ciclocross, specialità che lo ha visto conquistare due titoli mondiali e sei titoli nazionali. La sua vita e carriera hanno lasciato un’impronta indelebile nei cuori di tutti. Vito era un vero simbolo di passione per il ciclismo e di amore per la sua terra, la Puglia, valori che brillavano in ogni sua azione e che lo hanno spinto a lavorare instancabilmente per promuovere questo sport che tanto amava. - La Regione Puglia esprime il proprio profondo cordoglio per la scomparsa di Vito Ditano, uno dei più grandi interpreti italiani di ciclocross, specialità che lo ha visto conquistare due titoli mondiali e sei titoli nazionali. La sua vita e carriera hanno lasciato un’impronta indelebile nei cuori di tutti. Vito era un vero simbolo di passione per il ciclismo e di amore per la sua terra, la Puglia, valori che brillavano in ogni sua azione e che lo hanno spinto a lavorare instancabilmente per promuovere questo sport che tanto amava.





Tommaso Gioia, Consigliere per la Sanità del Presidente della Regione Puglia, ha voluto rendere omaggio a Vito con queste parole: "La dinamicità di Vito, unita alla sua incessante dedizione, ha rappresentato un faro per tutti coloro che credono nel potere dello sport come strumento di crescita e valorizzazione del territorio. Il suo impegno nel promuovere il ciclismo ha ispirato innumerevoli persone, trasformando la sua passione in un messaggio di speranza e di unione per la comunità".





Gioia ricorda con affetto il giorno in cui ha incontrato Vito, presentato da amici di Pezze di Greco. "L’affinità che abbiamo subito trovato è stata speciale. La forza delle nostre strette di mano, cariche di stima reciproca, rimarrà per sempre impressa nella mia memoria" ha dichiarato.





In segno di omaggio e per mantenere vivo il suo ricordo, Tommaso Gioia si farà promotore di iniziative importanti nel mondo del ciclismo che porteranno il nome di Vito Ditano. "Questo sarà un modo indelebile affinché la sua memoria rimanga sempre viva tra noi e, in particolare, nella comunità di Pezze di Greco, che lo amava e che lui corrispondeva con assoluto amore".





Gioia ha anche annunciato la sua presenza al funerale di Vito, per porgergli l'ultimo saluto, ricordando il suo sorriso contagioso che ha illuminato le vite di chi lo ha conosciuto.





Concludendo, Gioia ha affermato: "Ciao Vito, il tuo spirito e il tuo esempio continueranno a ispirarci nel nostro percorso di valorizzazione della Puglia e nel nostro impegno per lo sport".





La Regione Puglia si unisce al dolore dei familiari e degli amici di Vito Ditano, mantenendo vivo il ricordo di un campione che ha dato tanto alla sua terra.