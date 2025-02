Serie C: il Foggia sconfitto 2-1 dal Giugliano

Il Foggia esce sconfitto per 2-1 dallo stadio "De Cristofaro" nella venticinquesima giornata del girone C di Serie C, battuto dal Giugliano al termine di una gara combattuta.Nel primo tempo, al 5', Tascone sfiora il gol per i dauni, mentre al 15' Balde va vicino alla rete per i campani. Il vantaggio del Giugliano arriva al 18' con De Rosa, che insacca di testa su cross di Del Sole. Al 37', ancora Del Sole tenta il raddoppio senza successo, mentre al 44' Tascone sfiora il pareggio per il Foggia.Nella ripresa, al 12', Padula prova a segnare per il Giugliano ma non inquadra la porta. Al 17' Emmausso sfiora il gol su punizione, preludio al pareggio dei rossoneri che arriva al 23': Emmausso, su assist di Zunno, batte il portiere con un tocco di destro. Il Giugliano però torna avanti al 30' con Nepi, che realizza con un rasoterra di sinistro su cross di De Rosa. Il Foggia tenta il tutto per tutto nel finale: al 37' Camigliano sfiora il pari, al 42' Emmausso non concretizza una buona occasione e al 96' Silvestro, di testa, non riesce a schiacciare in rete.Con questa sconfitta il Foggia resta sestultimo con 29 punti, a pari merito con la Cavese, mentre il Giugliano sale all'ottavo posto con 34 punti, gli stessi del Picerno.