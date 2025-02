Tragedia a Salerno: un ciclista muore travolto da una balla di rifiuti, un altro ferito gravemente

SALERNO - Un tragico incidente ha scosso Salerno questa mattina, quando una balla di rifiuti, presumibilmente caduta da un camion, ha travolto un gruppo di ciclisti in via Fra' Generoso, all'incrocio con la strada che conduce al castello Arechi. Il bilancio è drammatico: un ciclista ha perso la vita, mentre un altro è rimasto ferito in modo grave.

Secondo le prime ricostruzioni, il tir in transito ha perso parte del carico di ecoballe, che si è staccato dal mezzo e ha travolto il gruppo di ciclisti che procedeva sulla corsia opposta. Immediatamente, sono intervenuti sul posto i soccorritori, tra cui i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118, poliziotti e agenti della Polizia municipale. I vigili del fuoco hanno utilizzato un'autogru per sollevare la balla di rifiuti e liberare le persone coinvolte, ma per uno dei ciclisti, un uomo di 49 anni originario di Caserta, non c'è stato nulla da fare. La vittima è deceduta sul posto a causa delle gravi ferite riportate.

Il secondo ciclista ferito è stato prontamente trasportato in ospedale con ferite gravi, ma non si conoscono ancora i dettagli sulle sue condizioni. Sul luogo dell'incidente è intervenuto anche il magistrato di turno, che ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell'incidente e la responsabilità del camionista.