A Francavilla Fontana 200.000 euro per la lotta contro la violenza sulle donne

FEDERICO AVERSA - Al termine di un lungo lavoro, in collaborazione con diversi attori, tra cui scuole, università e associazioni – prima fra tutte l’associazione Toponomastica femminile – il Comune brindisino ha ottenuto un finanziamento di 200mila euro per il progetto "Cosmopolita", classificatosi al secondo posto su 526 proposte, delle quali solo le prime dodici saranno finanziate. - Al termine di un lungo lavoro, in collaborazione con diversi attori, tra cui scuole, università e associazioni – prima fra tutte l’associazione Toponomastica femminile – il Comune brindisino ha ottenuto un finanziamento di 200mila euro per il progetto "Cosmopolita", classificatosi al secondo posto su 526 proposte, delle quali solo le prime dodici saranno finanziate.





Se è vero che il contrasto alla violenza sulle donne passa attraverso molteplici aspetti, primo fra tutti quello culturale, è proprio in questo contesto che si inserisce il progetto, che vedrà coinvolti studenti e docenti in questa battaglia di civiltà per la parità di genere.





Nel nome stesso del progetto, Cosmopolita, è racchiusa la visione che l’Amministrazione Comunale sta imprimendo alla città attraverso numerose iniziative in questa direzione. Il bando in questione è stato promosso dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.





Le parole di Sergio Tatarano, assessore con deleghe anche per i Diritti Civili e le Pari Opportunità: "Questo finanziamento è il riconoscimento del lavoro degli ultimi anni con cui il progetto premiato è totalmente in linea. Abbiamo provato a spiegare come la violenza sia il frutto di condotte che si sommano e che anche se apparentemente sembrano innocue in realtà contribuiscono a formare nel profondo la cultura della disparità di genere contro la quale occorre appunto un impegno capillare, con un’attività quotidiana di descrizione diversa del ruolo femminile. Il finanziamento è particolarmente gratificante perché ci premia con un secondo posto che riconosce il valore anche del coinvolgimento di oltre 60 partners".





Ma cosa prevede, concretamente, il progetto? Sono in programma incontri con i cittadini, mostre e spettacoli. Saranno attivati percorsi didattici per approfondire la visibilità femminile in diversi ambiti, dalla cultura alla scienza, trattando tutti i temi legati alla parità di genere, inclusi gli aspetti quotidiani della vita domestica. Saranno organizzati, infine, laboratori mirati a migliorare le competenze relazionali di ciascuno, un elemento essenziale per affrontare ed eradicare le barriere culturali che alimentano la violenza di genere.





Un progetto che opera a tutto campo, fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale, con il Sindaco Denuzzo e l’Assessore Tatarano in prima linea, per mantenere viva l’attenzione dei cittadini su un tema più che mai attuale, tanto serio quanto delicato.