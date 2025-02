Urgente trasporto sanitario aereo da Bari a Roma: intervento della 46^ Brigata Aerea

BARI - Si è concluso nelle scorse ore un altro trasporto sanitario d’urgenza, questa volta per una bambina di soli 13 mesi, trasportata dal aeroporto di Bari Palese a quello di Roma Ciampino a bordo di un C-130 della 46^ Brigata Aerea di Pisa. Questo rappresenta il secondo trasporto aereo effettuato dalla Puglia a distanza di pochi giorni, a testimonianza dell'efficienza e della rapidità con cui l'Aeronautica Militare è in grado di rispondere a situazioni di emergenza sanitaria.Il C-130, l'unico velivolo dell’Aeronautica Militare in grado di imbarcare fino a due ambulanze, è decollato da Pisa intorno alle 13:30, per raggiungere l’aeroporto di Bari Palese circa un’ora dopo. Qui, grazie al supporto del personale della "Assistenza Velivoli" del Quartier Generale del Comando Scuole dell’Aeronautica Militare/3^ R.A. di Bari Palese, è stato effettuato l'imbarco della bambina a bordo dell’ambulanza, insieme a un’automedica e a un’equipe sanitaria di nove operatori, messi a disposizione dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma.La piccola paziente, in imminente pericolo di vita, aveva bisogno di viaggiare restando nel veicolo sanitario, ricevendo supporto specialistico durante l'intero volo. L'urgenza della situazione ha fatto scattare la richiesta di attivare un trasporto speciale, che è stato prontamente gestito dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea – 1a Regione Aerea dell'Aeronautica Militare, responsabile del coordinamento dei voli sanitari urgenti.La missione, richiesta dalla Prefettura di Bari e autorizzata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si è conclusa con il trasferimento della bambina all’aeroporto di Roma Ciampino poco prima delle 19:00, da dove è stata poi trasportata in ambulanza all’Ospedale Bambino Gesù per continuare le cure necessarie.Questo trasporto urgente si aggiunge al precedente, effettuato lo scorso lunedì 27 gennaio, a favore di un altro bambino di poco più di un anno, sempre sulla tratta Bari-Roma, e rappresenta solo uno degli innumerevoli interventi che l'Aeronautica Militare compie ogni anno per trasporti sanitari urgenti. I velivoli della Forza Armata, sempre pronti a decollare 24 ore su 24, sono equipaggiati per operare in qualsiasi condizione e garantire un’efficace risposta alle emergenze, sia in Italia che all'estero.