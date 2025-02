Policlinico di Foggia, un battito d’ali per un grande cambiamento: evento di sensibilizzazione all’Epilessia in età pediatrica

FOGGIA - La Struttura Complessa di Neuropsichiatria Infantile del Policlinico di Foggia ha organizzato congiuntamente alla Scuola Statale Primaria San Giovanni Bosco di Foggia in data 10 febbraio 2025, in occasione della Giornata Internazionale dell'Epilessia, un incontro, patrocinato dalla Lega Italiana contro l'Epilessia, dal titolo: "Siediti, ascolta e comprendi. Un battito d'ali per un grande cambiamento".L'epilessia è una sindrome neurologica ancora poco conosciuta, nonostante la sua frequenza e, per questo, non del tutto scevra da pregiudizi relativi agli ostacoli che la patologia pone rispetto ad un normale svolgimento delle attività quotidiane e sociali, oltre che al rendimento scolastico.L'evento, che si terrà alle ore 16.00 presso la Scuola Statale Primaria San Giovanni Bosco di Foggia, sarà introdotto dalla Dirigente Scolastica Dott.ssa Maria Cianci, cui seguiranno i saluti della Dott.ssa Anna Nunzia Polito, Direttore della Struttura Complessa di Neuropsichiatria Infantile del “Policlinico Foggia”.Le Dottoresse Giuseppina Pustorino, consigliere della segreteria regionale della LICE - Lega Italiana contro l'Epilessia, e Giuseppina Leo, Dirigenti Medici della Struttura Complessa di Neuropsichiatria Infantile del “Policlinico Foggia”, relazioneranno sul tema dell’Epilessia in età evolutiva, con l'obiettivo di far conoscere gli interventi da effettuare nel caso si assista ad una crisi epilettica, di sperimentare la solidarietà e a non aver paura della malattia, ma saperla affrontare nel modo più giusto, superando pregiudizi e dolorose stigmatizzazioni sociali. A tale scopo, al termine dell'evento, sarà disponibile in privacy uno sportello d'ascolto rivolto alle famiglie e agli operatori scolastici.L'evento sarà impreziosito dal Coro dei bambini della Scuola San Giovanni Bosco L'iniziativa rappresenta un'occasione importante per sensibilizzare e contribuire alla costruzione di una società più inclusiva e consapevole.